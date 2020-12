Bolsa de Valores: como obter rentabilidade com fundos de investimentos?

Engana-se quem acha que a bolsa da valores se resume apenas a investimentos em ações. Por ser sempre muito vinculada a ações de empresas, em noticiários e em meios de comunicação de massa, muitas pessoas acabam achando que a bolsa serve somente para investimentos em papéis de empresas. Entretanto há uma gama de oportunidades na bolsa de valores, além das ações, que podem render ótimos frutos aos investidores.

Entre as oportunidades que a bolsa de valores oferece está investir em fundos de investimentos. Os fundos de investimentos são aplicações financeiras que utilizam os recursos de seus cotistas para obter lucro na compra e na venda de ativos. Consequentemente, o cotista – investidor – obtém sua rentabilidade conforme a performance da carteira do fundo.

Fundos de investimentos funcionam basicamente da seguinte forma: você paga uma taxa para que os gestores, profissionais que entendem do assunto, façam um trabalho para você, escolhendo as melhores opções do mercado para que o seu dinheiro renda. Vale destacar que estes fundos são formados pelos mais diversos tipos de investimentos, desde os mais conservadores (renda fixa) até os mais arrojados (renda variável). Optar pelos fundos, porém, não significa que você pode parar de buscar informações sobre o mercado financeiro e deixar o seu dinheiro na mão dos gestores sem acompanhar sua rentabilidade.

A especialista em fundos da EXAME Research, Juliana Machado, destaca que é possível investir na bolsa e obter um bom retorno apenas com fundos de investimentos na carteira. “É possível e sem dúvida é muito bom investir na bolsa apenas por meio de fundos de investimento. O risco que você corre ao investir em ações apenas por via dos fundos é o fato de abrir mão de decidir a hora de entrar e sair de um ativo, afinal quem define isso é o gestor”, afirmou Machado.

A maioria dos investidores iniciantes e intermediários costumam ter dúvidas sobre a hora certa de entrar e sair de um ativo. Portanto, essa autonomia que o investidor deixa de ter nos fundos acaba não fazendo tanto falta. Isso porque a gerência dos ativos ficará nas mãos dos profissionais, que são os gestores do fundo.

“A estratégia [de investir na bolsa por meio dos fundos] é bastante bacana porque investe por meio de um profissional que está 100% dedicado e ganha para investir (quando, na maioria das vezes, os investidores de bolsa não têm tempo ou interesse ou conhecimento suficiente para se dedicar somente a isso). Mas se engana quem acha que investir em fundo é por não saber investir. Ao contrário: muitos investidores sofisticados costumam ter uma carteira de ações e também de fundos de ações — afinal, nada garante que o gestor para quem você delega a função de investir terá a mesma carteira e concentração que você. Para fins de diversificação, essa é uma estratégia muito interessante”, salienta Machado.

Outro tipo de investimento que muitos não conhecem são os Fundos Imobiliários. Também conhecidos como “FIIs“, eles são fundos de investimentos que fazem aplicações no ramo imobiliário com o intuito de lucrar na compra, venda ou recebimento de aluguel. Ou seja, eles investem em empreendimentos físicos, que podem ser desde shoppings até galpões, hotéis etc. Os FIIs também investem em papéis, como, por exemplo: títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário.

“Ações e FIIs têm semelhanças, mas são bem diferentes. As semelhanças são a facilidade de negociação em bolsa e a distribuição de renda atrelada ao lucro. Inclusive é por isso que são investimentos de renda variável, pois a renda varia conforme a variação do lucro”, explicou o especialista em FIIs da EXAME Research, Arthur Vieira.

Ele destacou, entretanto, que há uma importante diferença entre as empresas e os fundos imobiliários. Isso porque as companhias podem distribuir apenas uma parte do lucro aos acionistas, através dos dividendos, enquanto os FIIs são obrigados a distribuir 95% do lucro aos cotistas. Por isso, também, os FIIs são bastante utilizados por quem quer balancear a carteira e possui foco no ganho a longo prazo. Por ser menos volátil, os FIIs também podem ser mais indicados do que as ações para quem está iniciando na bolsa. Os preços das cotas de FIIs oscilam cerca da metade do que costuma oscilar os preços das ações. Assim, o risco de mercado acaba sendo muito menor nos fundos imobiliários em relação às ações.

É possível investir com foco apenas em Fundos imobiliários?

De acordo com Vieira, é totalmente possível investir na bolsa de valores somente através de fundos imobiliários. Apesar de serem investimentos de renda variável, assim como as ações, eles possuem características bem diferentes, que fazem com que tenham muito menos oscilação de preços frente as ações, e isso agrada muito aos investidores com perfil moderado. Por outro lado, o especialista destaca que é necessário ter parte do capital também em renda fixa. “Só não é recomendado que 100% dos investimentos de alguém esteja em FII. Um bom portfólio deve ser composto por investimentos de renda fixa e de renda variável”, disse o especialista.

Além disso, há, nos FIIs, a distribuição mensal de rendimentos, que são bem mais previsíveis e constantes do que os dividendos de ações. “É muito mais fácil compreender e acompanhar os negócios de um fundo imobiliário do que os complexos negócios desenvolvidos pelas empresas que têm ações listadas na bolsa. Por esse motivo, há pessoas que preferem investir em renda variável apenas por meio dos FII, o que é perfeitamente possível”, concluiu Vieira.

