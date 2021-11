Black Friday: 50% de desconto para se especializar no mercado de R$ 30 tri

E se ao invés de procurar promoções de produtos durante a Black Friday, você investisse o seu dinheiro no seu próprio futuro este ano? Novembro chegou e a EXAME Academy está levando o mês da Black Friday muito a sério. A partir desta segunda-feira, 8, até o próximo domingo, 14, o braço de educação da EXAME oferece cursos livres de ESG e MBA em ESG com descontos imperdíveis.

Assim como o objetivo maior da EXAME Academy, que é promover o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas a um valor acessível, a ideia da black week de ESG é dar a oportunidade para que os profissionais possam dar um salto na carreira, alcançando novos patamares no mercado de trabalho.

A hora de dar uma guinada profissional chegou! Confira os cursos ESG com descontos na Black Week da EXAME Academy

Confira a lista dos cursos em ESG que a EXAME oferece com descontos de Black Friday durante essa semana:

• ESG: A revolução da sustentabilidade - um curso que aborda tudo sobre a temática que tem mudado o rumo do mercado financeiro nos últimos anos

• ESG Investimentos - neste curso, o aluno aprende os principais critérios para analisar uma empresa em relação ao seu grau de sustentabilidade, governança e responsabilidade social.

• MBA Executivo em ESG e Impact - em parceria com a Trevisan Escola de Negócios, a EXAME oferece o MBA em ESG, que permite ao aluno entender com maior profundidade os impactos que as mudanças de comportamento da sociedade e das empresas podem ter no mundo dos negócios e dos investimentos. O MBA em ESG e Impact prepara o aluno para aprender a liderar as questões dos impactos sociais e ambientais dentro das empresas dos mais diversos setores da economia.

Você sabe como surgiu a Black Friday?

A Black Friday começou a ganhar espaço ao final da década de 50, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ela acontece, desde o seu princípio, um dia após o feriado de Ação de Graças, com o intuito de acabar com os estoques das lojas que já se preparam para receber produtos para as vendas de Natal.

Entretanto, ela só ganhou notoriedade nacional e internacional na passagem dos anos 80 para os anos 90. Em 2001, ela se tornou o maior dia de compras do ano no Estados Unidos e, a partir daí, outros países começaram a aderir a ideia de um dia de compras com descontos acima do considerado normal. No Brasil, a Black Friday começou em meados de 2010, no ambiente online, como uma cópia do dia especial de consumo dos EUA.

No mês da Black Friday, EXAME Academy libera os maiores descontos do ano em cursos e MBAs focados em ESG