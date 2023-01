Bilionário quer comprar o Manchester United por R$ 25 bilhões

O empresário Jim Ratcliffe, um dos homens mais ricos da Inglaterra, anunciou interesse em comprar o Manchester United nesta terça-feira, 18. Dono do conglomerado Ineos, empresa de indústria química, o bilionário deverá pagar US$ 5 bilhões (cerca de R$ 25,5 bilhões) pelo clube.

Jim é o primeiro empresário interessado na compra do Manchester United. A família Glazer que atualmente é dona do clube, iniciou o processo de venda em novembro do ano passado. Segundo eles, a venda é para maximizar as oportunidades de crescimento da instituição.

Nascido em Manchester, Jim Ratcliffe já tinha declarado a vontade de comprar o clube em agosto. Ainda no ano passado, ele tentou adquirir o Chelsea, porém perdeu para o consórcio do empresário norte-americano Todd Boehly.

A oficialização para candidatura da compra do Manchester United deverá começar em fevereiro. Neste momento, os interessados devem apresentar documentação financeira e se comprometer com as regras da aquisição.

Jim possui uma fortuna estimada em US$ 15,5 bilhões (R$ 79,2 bilhões), de acordo com a revista Forbes.

