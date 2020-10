Veja os bairros mais caros para comprar imóvel em Fortaleza

Um levantamento portal imobiliário Imovelweb mostra que o preço do metro quadrado em Fortaleza, no Ceará, ficou em torno de 4.890 reais em setembro – um aumento de 0,1% em relação ao mês de agosto. Em 2020, os preços dos imóveis na região acumulam um crescimento de 1,1%, mas de janeiro a setembro a variação é negativa, com queda de 1,7% nos custos dos imóveis.

Com esse valor de metro quadrado, um imóvel padrão, com 65 metros quadrados, dois quartos e uma vaga de garagem, fica em torno de 317.800 reais. Já um apartamento de três quartos, com uma vaga de garagem e 90 metros quadrados custa por volta de 404.900 reais, uma vez que a média do preço do metro quadrado é de 4.500 reais.

“Ainda é possível notar a queda no preço médio do metro quadrado em Fortaleza, mas esse declínio começou a diminuir nos últimos meses, com aumento médio nos preços a partir de junho desse ano”, destaca Tiago Galdino, CFO do Imovelweb“.

Aos poucos, os imóveis voltam a se valorizar na região, o que é uma boa notícia para moradores e investidores”. De acordo com os dados, nos últimos 12 meses os bairros que mais se desvalorizaram foram Pici (5.101 reais/m²), Monte Castelo (2.970 reais/m²) e Curio (2.623 reais/m²). Por outro lado, as maiores valorizações ocorreram nos bairros Montese (3.130/m²), aumento de 9,1%; José Bonifacio (R$ 6.293/m²), que cresceu 8,4%; e Prefeito José Valter (R$ 2.573), acréscimo de 8%.

Veja os bairros onde o metro quadrado é mais caro e mais barato em Fortaleza:

Mais caros (m²) Meireles 7.441 reais Patriolino Ribeiro 7.230 reais Mucuripe 6.912 reais