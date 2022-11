Como o Grupo Boticário conseguiu, em 3 anos, dobrar a receita da Beleza na Web para R$ 1 bilhão

A plataforma Beleza na Web se prepara para um resultado histórico em 2022 quando deve superar a marca de R$ 1 bilhão em faturamento.

A marca foi adquirida pelo Grupo Boticário em agosto de 2019 como parte de um movimento de fortalecer a estratégia multimarca e multicanal do grupo, até então pouco representativo no universo do ecommerce, e acumula um crescimento de 137% ao longo do período.

Desde que entrou para o portfolio do grupo, a empresa reforçou o número de marcas na plataforma, saltando de 360 e 17 mil produtos para 700 que oferecem 40 mil itens, distribuídos entre as categorias cabelos, a principal em faturamento, corpo, perfumaria e maquiagem. E ainda pet, bem-estar sexual, suplementos e produtos para casas, linhas que foram agregadas ao longo dos últimos meses.

Os negócios passam também por novas formas de dialogar com os consumidores. Para os profissionais de mercado, criou o Beleza na Web Pro, ecommerce lançado em julho de 2021; e com influenciadores, profissionais e revendedores tem pilotado uma plataforma social commerce desde dezembro de 2021, que deve chegar a 50 lojas até o fim deste ano.

Como será a expansão das lojas físicas

Nativa digital, a marca deve ampliar também a sua presença no ambiente físico com a criação de lojas na principais capitais do país no horizonte de três e cinco anos. A mais nova operação será em São Paulo e está prevista para ser lançada entre o mês de dezembro e o começo de 2023.

O projeto está sendo feito em parceria com o salão de cabeleireiro Rom Concept, que fica Avenida Brasil, no bairro do Jardim Paulista.

É a terceira unidade da Beleza da Web. Antes de ser comprada, a marca criou uma loja conceito criada há cinco anos, também em São Paulo, e, mais recentemente, transformou um espaço da Beauty Box, também marca do grupo, para a bandeira da Beleza na Web em Curitiba, no Paraná.

A proposta é oferecer nos espaços físicos iniciativas que sejam conectadas ao que o consumidor já tem no ecossistema digital. Inclui, por exemplo, jornada de compra integrada entre os dois canais, mecânicas de experimentação de produtos, brindes e amostras grátis e o papel do vendedor como consultor dos produtos.

“A gente vê muito potencial para crescimento de Beleza na Web no offline, pensando nas principais capitais. A gente vai investir bastante no canal, sem deixar de lado o ecommerce”, afirma Maria Isabel Miranda, diretora executiva da Beleza na Web.

Como a Beleza na Web chegou ao Grupo Boticário

Fundada em 2008 empreendedores Alexandre Serodio e Luana Serodio, a Beleza na Web se transformou em um dos maiores ecommerce de beleza do país ao longo dos anos. Atento ao crescimento, o grupo enxergou na marca um caminho para alavancar a sua entrada do comércio eletrônico e também para incrementar as soluções de inovação.

“A Beleza trazia o universo da tecnologia com uma plataforma extremamente evoluída, construída internamente e onde existia muita flexibilidade e possibilidade de se avançar”, diz Miranda sobre um dos elementos da tese que balizou a compra ao lado dos pilares de experimentação e conteúdo.

Naquele momento, as marcas do grupo usavam soluções de mercado e, segundo ela, a entrada da nova empresa na casa ajudou a acelerar os processos de digitalização do grupo.

Os fundadores seguem próximos da companhia e participaram do processo de transição, mas não fazem mais parte do dia a dia do negócio.

