Abear comemora 5 anos com evento em Brasília

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) completa 5 anos de atividades em 2017 e reuniu nesta semana em Brasília convidados especiais para o evento “Conexões Transformadoras” para apresentar algumas das ações sociais apoiadas ou promovidas pelas companhias aéreas Avianca, Azul, Gol e Latam.

Confira abaixo um vídeo com o depoimento dos participantes do evento e, mas abaixo, os projetos apresentados na ocasião.

Avianca

Fundada em 1996, a Associação Desportiva para Deficientes (ADD), em São Paulo, é uma entidade que colabora com o fomento da melhoria da qualidade de vida de seus associados, por meio do desenvolvimento de competições de basquete em cadeiras de rodas, natação e ciclismo.

Azul

A Operação Sorriso, de Fortaleza (CE), é a maior ONG internacional dedicada a reunir médicos voluntários para operar gratuitamente crianças portadoras de lábio leporino e fenda platina. O trabalho impacta diretamente a esperança de crianças pobres que não tem recursos para arcar com uma cirurgia.

Gol

Colaborador Cidadão é o programa de voluntariado criado pela GOL para estimular seus colaboradores a participar de oficinas e atividades de sensibilização sobre temas relacionados à aviação para crianças e adolescentes de ONGs escolas públicas.

Latam

Fundação Amazonas Sustentável é o projeto apoiado pela LATAM que atende comunidades ribeirinhas do Estado do Amazonas, com projetos de desenvolvimento sustentável. Já são 40 mil pessoas impactadas em quase 600 comunidades.

Boas ações: encontro dos 5 anos da Abear reuniu personagens dos projetos de ações sociais e executivos de companhias aéreas que apoiam ou promovem os projetos

Abear

O Asas do Bem é uma iniciativa das companhias aéreas fundadoras da Abear que viabiliza o transporte gratuito de órgãos, tecidos e equipes médicas para a realização de transplantes em todo o Brasil. Trata-se de uma parceria com o Ministério da Saúde, por meio da Central Nacional de Transplantes, além do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea (CGNA), órgão do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

Outro projeto é o Amigos do Bem, ONG que atua no combate a fome e miséria no sertão nordestino. Esse trabalho garante trabalho, educação, saúde e infraestrutura para cerca de 60 mil pessoas.

A Abear e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) firmaram uma parceria durante as Paralimpíadas de 2016, quando atletas paralímpicos compartilharam suas experiências e desafios na hora da viagem de avião. Assim, as quatro associadas definiram prioridades da implementação de melhorias nos serviços aos passageiros com algum tipo de deficiência.