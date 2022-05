Youtuber lucra quase R$5 mi em 1 dia com metaverso da Bored Ape Yacht Club

O lançamento dos terrenos do metaverso oficial da Bored Ape Yacht Club movimentou o mercado de NFTs no último final de semana. As expectativas dos fãs da coleção mais valiosa do mundo para o metaverso “Otherside” atingiram níveis máximos desde o seu anúncio em março deste ano, e já deixam investidores ainda mais ricos.

Inspirado na temática dos “macacos entediados”, o Otherside, ou “O outro lado” em português, ainda não possui data de lançamento. No entanto, NFTs que dão direito a pedaços de terra no mundo virtual em questão já foram comercializados pela Yuga Labs, empresa por trás do projeto, na coleção chamada Otherdeeds. Em inglês, a palavra deed significa “escritura”.

Comercializados pelo preço fixo de 305 APE, os NFTs que seriam uma espécie de escritura dos terrenos se esgotaram rapidamente. Somente usuários com identidade confirmada puderam realizar a compra, e alguns tiveram de pagar taxas de transação bastante altas para garanti-los no que se tornou uma espécie de competição. Além disso, os donos de NFTs das coleções Bored Ape Yacht Club e Mutant Ape Yacht Club têm a oportunidade de resgatar um terreno no Otherside de graça para cada token que possuírem.

Isso fez com que Richard Bengston acumulasse um conjunto de terras de dar inveja a qualquer um. Ao todo, foram 72 terrenos, entre resgatados e comprados. Bengston é um investidor de destaque no mundo dos NFTs com uma coleção de 175 itens raros, de acordo com o OpenSea.

Mais conhecido na internet por seu apelido Faze Banks, o notável investidor de Massachusetts, nos Estados Unidos, é um dos fundadores de uma comunidade de esports, a FaZe Clan. Ganhou destaque ao jogar Call of Duty e gravar vídeos para seu canal no YouTube, que mesmo abandonado há dois anos, ainda conta com 5,17 milhões de inscritos.

No momento, a Otherdeeds é responsável por quase metade do patrimônio de Banks em NFTs. Os terrenos são divididos em vários tipos de ecossistema diferentes, como “pântano”, “marshmellow”, “enxofre” e “ácido”, o último em alusão ao efeito da droga LSD. Cada um deles possui características mais ou menos raras, a depender dos recursos que a terra possui. No momento da compra ou do resgate, essas informações não foram divulgadas, ou seja, foram “NFTs surpresa”.

Como parte do elemento surpresa dos NFTs, ainda pode haver a presença de habitantes nos terrenos. Chamados de “Kodas”, eles são seres de aparência primitiva cuja funcionalidade no Otherside ainda não foi revelada. No entanto, eles promovem ainda mais raridade e valor ao terreno em que ocupam, já que existem apenas 10 mil Kodas para um total de 100 mil terrenos. Dos 72 terrenos de Faze Banks, três contam com a presença de Kodas.

72 plots, 3 Kodas. Absolutely crushed right now lol. — FaZe Banks (@Banks) May 1, 2022

"72 terrenos, três Kodas. Estou absolutamente impressionado agora", publicou Faze Banks em seu Twitter.

No dia do lançamento da Otherdeeds, a ApeCoin, moeda oficial do metaverso dos macacos entediados, estava cotada a US$ 25, fazendo com que cada pedaço de terra custasse US$ 7.625 sem a inclusão de taxas de transação. O valor é o equivalente a cerca de R$ 37,8 mil. Ainda que salgado, logo após esgotarem, os tokens passaram a valer muito mais. Sob o preço mínimo de aproximadamente R$ 102,57 mil, a valorização foi de 171% em menos de um dia, de acordo com dados do NFT Price Floor.

Faze Banks possui dois Bored Apes e dois Mutant Apes, o que fez com que o ex-youtuber ganhasse quatro terrenos, tendo de comprar apenas 68. O resultado é um lucro de R$ 4,8 milhões em menos de um dia, caso Banks vendesse seus NFTs recém-adquiridos pelo valor mínimo de R$ 102.570. Apesar do lucro já ser surpreendente, ele pode ser ainda maior, levando em consideração a raridade dos terrenos e a presença de Kodas. Um dos terrenos de Faze já possui ofertas de R$ 263,87 mil, de acordo com dados do OpenSea.

Apesar da empolgação com o Otherside ter esfriado um pouco nos últimos dias, fazendo com que a ApeCoin despencasse, o metaverso dos Bored Apes ainda promete muitas novidades até o seu lançamento oficial. Em março, a Yuga Labs divulgou uma prévia do Otherside, que contará com a presença não só dos macacos entediados, mas de outras coleções de destaque no mundo dos NFTs, como Crypto Punks, World of Women, Meebits e Crypto Toadz.

