YGG se une à startup brasileira para impulsionar games com NFTs no país

A Yield Guild Games (YGG), uma organização autônoma descentralizada (DAO) de jogadores e investidores que geram receita por meio de jogos em blockchain, assim como o Axie Infinity, anunciou uma parceria estratégica com a BAYZ, uma startup que concentrará seus esforços na construção da presença de sua comunidade com a YGG no Brasil, com planos para uma expansão em toda América Latina.

De acordo com o cofundador João Borges, a BAYZ representará tanto jogadores como criadores de conteúdo que investem seu tempo e habilidade em NFT games. Para solidificar sua presença local, a BAYZ produzirá eventos e terá a maior operação de scholarships de Axie Infinity do Brasil - um programa que permite que novos jogadores tenham acesso a empréstimos de NFTs geradores de rendimentos em games, como os monstrinhos do Axie Infinity, mas sem nenhum custo.

"Os criadores de conteúdo e eSports serão dois pilares fortes do nosso hub, assim como a difusão dos jogos NFT", disse Borges, cofundador da BAYZ e especialista em mobile e-sports.

Além de João Borges, o time da BAYZ também conta com o norte-americano Matt “MobileMatt” Rutledge, especialista em mobile gaming e desenvolvimento de novos negócios, que ficou famoso por ter atuado como diretor na Complexity Gaming e na Aftershock Media Group.

A estreia oficial da BAYZ acontecerá no dia 17 de setembro, em um evento chamado de BAYZ Genesis, que terá transmissão ao vivo em seu canal oficial na Twitch, uma das maiores plataformas de streaming do mundo. De acordo com a BAYZ, o evento será responsável por apresentar a empresas e seu papel no emergente ecossistema dos NFT games, com transmissões ao vivo dos melhores jogadores do Axie Infinity e outros jogos play-to-earn, além da participação especial de importantes criadores de conteúdo da comunidade gamer do Brasil.

"A BAYZ está nos ajudando a trazer o potencial de mudança de vida dos jogos play-to-earn para o Brasil. Os membros da YGG geraram um rendimento significativo por meio de jogos NFT, melhorando sua situação econômica e construindo sua educação financeira com as escolhas que agora podem fazer para suas finanças pessoais. As Filipinas têm sido o epicentro desse movimento, mas agora queremos ver esse impacto ampliado em todo o mundo ", disse o cofundador da Yield Guild Games, Gabby Dizon.

De acordo com o Newzoo Trend Report 2021, o Brasil ocupa o terceiro lugar no mundo para espectadores de eSports, é o maior em receita anual da América Latina e o 12º do mundo, e também tem se destacado no universo inovador de play-to -earn, com um número crescente de jogadores, impulsionado pela ascensão do Axie Infinity, que forma a popularizar os jogos NFT e impulsionar a adoção em escala global.