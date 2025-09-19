XRP conquista melhor estreia de ETF do mercado em 2025 e atrai R$ 200 milhões

O ETF de XRP lançado pelas empresas Rex Shares e Osprey Funds na última quinta-feira, 18, teve a melhor estreia do segmento de ETFs nos Estados Unidos em 2025. O fundo estreou no mercado junto com um novo ETF de dogecoin, que também teve um desempenho positivo.

Dados do mercado indicam que o novo ETF de XRP, o primeiro do tipo nos Estados Unidos, atraiu US$ 38 milhões (R$ 202 milhões, na cotação atual) em investimentos no seu primeiro dia de negociação. Com isso, o fundo teve o melhor desempenho dos estreantes da categoria neste ano.

Já o ETF de dogecoin, também da Rex-Osprey, atraiu US$ 17 milhões em investimentos no primeiro dia de negociação. Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, disse que os números mostram uma demanda reprimida no mercado pelas chamadas altcoins.

O termo se refere a criptomoedas alternativas ao bitcoin. Até o momento, o mercado dos Estados Unidos contava apenas com ETFs de bitcoin e de ether, aprovados em 2024. Mas a tendência é que a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) libere fundos de diversas criptomoedas.

Segundo o analista da Bloomberg, o desempenho do ETF de dogecoin também foi suficiente para incluí-lo na lista das cinco melhores estreias de ETFs nos Estados Unidos em 2025.

Futuros dos ETFs de cripto

Balchunas destacou que o bom desempenho dos novos fundos é um "bom sinal" para as gestoras que aguardam a liberação do regulador para lançarem seus próprios ETFs. Os produtos da Rex-Osprey tiveram uma liberação acelerada porque fogem da estrutura convencional de ETFs.

Exatamente por terem sido lançados sozinhos e por não serem de uma grande gestora do mercado, a expectativa é que os ETFs ainda não tenham um impacto relevante no preço do XRP e da dogecoin. Mesmo assim, a estreia foi positiva, mostrando um interesse do mercado.

A expectativa é que a SEC aprove um conjunto de fundos negociados em bolsa com foco em criptomoedas até o final do mês de outubro. Se isso se concretizar, o número de fundos e as gestoras envolvidas deve resultar em um efeito mais relevante nos preços dos ativos.

