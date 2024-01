X remove uso de NFTs em perfis da rede social sem anúncio prévio

O suporte para tokens não fungíveis (NFTs) em perfis da rede social X, o antigo Twitter, não está mais disponível. Sem anúncios sobre o caso, a rede social de Elon Musk encerrou a possibilidade que usuários costumavam ter de adicionar seus NFTs ao próprio perfil no X.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

"Moda" de NFTs em fotos de perfil foi passageira

Os tokens não fungíveis podiam substituir as famosas fotos de perfil na rede social. Em 2021, o hábito de utilizar NFTs como foto de perfil no que era conhecido como Twitter se tornou muito comum com a popularidade em ascensão de coleções como Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks.

Como os NFTs mais famosos também eram os mais valiosos, utilizá-los como foto de perfil sinalizava que aquele usuário não só fazia parte daquela comunidade, mas também possuía condições financeiras privilegiadas no universo cripto.

Por isso, o suporte do X aos NFTs iniciado em janeiro de 2022 fazia sentido para atestar a autenticidade daquela imagem, ou seja, só quem realmente possuía o NFT em questão o utilizaria como foto de perfil de forma verificada.

Atualmente, no entanto, o interesse pelos NFTs vem despencando, junto com o preço mínimo de tokens que chegaram a custar milhões e foram ostentados por nomes como Neymar e Madonna.

Na última terça-feira, 9, o X anunciou uma série de mudanças na rede social. Elon Musk comentou que “muita coisa está acontecendo no X”, mas a retirada do suporte para NFTs não foi comentada.

Apesar da remoção, os NFTs das fotos de perfil de usuários que ainda utilizam a função permanecem disponíveis.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok