Worldcoin, projeto de Sam Altman, enfrenta falta de equipamentos para leitura de íris

O Worldcoin, projeto criado por Alex Blania e Sam Altman, CEO da OpenAI, tem como foco o futuro do mundo digital, mas está passando por um problema bastante analógico. A iniciativa pode ficar, em breve, sem os seus Orbs, os equipamentos usados para escanear a íris de seus usuários.

A informação foi revelada nesta semana pelo site Semafor. Segundo o veículo, a adoção dos usuários está sendo maior que o esperado pela empresa por trás do projeto, o que resultou em um número cada vez menor de Orbs disponíveis para uso e pode levar a uma escassez do equipamento.

Atualmente, o Worldcoin possui mais de 10 milhões de usuários, que recebem criptomoedas em troca do escaneamento de íris. O registro também é importante para dar origem ao World ID, o projeto de criação de uma "identidade digital global" que pode ser usada pelos usuários.

Alex Blania, CEO da Tools for Humanity, disse ao Semafor que a empresa já está intensificando a produção dos Orbs devido à alta demanda e que projeto possui entre 300 e 500 equipamentos em operação. A fabricação ocorre na Alemanha e é complexa devido à grande quantidade de sensores responsáveis pelo escaneamento.

Blania comentou ainda que muitos usuários estão se deslocando até os locais que possuem Orbs em operação, algo que não era esperado pela empresa e resultou em "desafios logísticos". A EXAME entrou em contato com a Tools for Humanity e solicitou um posicionamento sobre o tema, mas a empresa disse que não vai se manifestar no momento.

Worldcoin e problemas de privacidade

Recentemente, o Worldcoin e a Tools for Humanity também anunciaram o lançamento de uma rede blockchain própria para a iniciativa, buscando aumentar a eficiência e dar mais utilidade no mundo real para projetos que estão sendo desenvolvidos na Web3.

Por outro lado, o projeto tem enfrentado diversos problemas jurídicos nos diferentes países em que atua. É o caso de Portugal, que ordenou no fim de março a suspensão das operações do Worldcoin, incluindo o escaneamento pelos Orbs, no país.

O Worldcoin nega que tenha problemas no tratamento de dados e afirma que o registro de íris é imediatamente deletado e substituído pela World ID, uma espécie de identidade digital. Mesmo assim, o projeto tem enfrentado problemas e críticas por preocupações com a segurança dos dados dos usuários, incluindo uma investigação recente aberta na Coreia do Sul referente ao uso de dados pela empresa.