Western Union lançará stablecoin na Solana como alternativa ao Swift

Entrada de uma loja da Western Union na Times Square, em Nova York (Gary Gershoff/WireImage)
Editor do Future of Money
Publicado em 27 de abril de 2026 às 12h24.
A Western Union, uma das maiores empresas de câmbio do mundo, anunciou que lançará uma stablecoin de dólar no blockchain Solana.
O token será negociado sob o código USDPT e sua oferta a clientes começará no mês que vem, conforme informado pelo CEO da companhia, Devin McGranahan, durante a teleconferência de resultados do primeiro trimestre.
"Já não se trata de saber se a Western Union estará ativa em ativos digitais; agora a questão é quão rápido conseguiremos escalar", disse McGranahan.
A Western Union é uma empresa que opera como rede de pagamentos há 175 anos, sendo uma das mais tradicionais do mundo.
A sigla USDPT significa U.S. Dollar Payment Token, ou token de pagamentos em dólar dos Estados Unidos, na tradução literal. De acordo com a empresa, a criptomoeda está em fase final de preparação e terá o Anchorage Digital Bank como emissor.
Já a infraestrutura técnica ficou a cargo da Crossmint, que opera as carteiras de criptomoedas e interfaces de programação de aplicativos (APIs, na sigla em inglês).
O principal negócio da Western Union é a transferência internacional de dinheiro em remessas, principalmente para pessoas físicas. Assim, o lançamento de uma stablecoin é relevante, pois marca uma migração da infraestrutura tecnológica de instituições tradicionais para blockchain no mercado de transações transfronteiriças.
McGranahan admitiu que o USDPT está sendo desenvolvido como uma alternativa ao sistema de mensageria financeira entre bancos Swift.
O Swift é conhecido por ter tempos de liquidação mais longos e uma infraestrutura mais cara do que a do blockchain. Afinal, transações com stablecoins são liquidadas instantaneamente e não precisam de bancos como intermediários.
Stablecoins são criptomoedas cujo valor sempre acompanha o de alguma moeda tradicional, como o dólar. Elas mantêm a paridade de 1:1 para a divisa de referência ao manter reservas de mesmo valor dos ativos digitais emitidos, garantindo que cada stablecoin poderá ser resgatada por US$ 1.
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok