Western Union lançará stablecoin na Solana como alternativa ao Swift

A Western Union, uma das maiores empresas de câmbio do mundo, anunciou que lançará uma stablecoin de dólar no blockchain Solana.

O token será negociado sob o código USDPT e sua oferta a clientes começará no mês que vem, conforme informado pelo CEO da companhia, Devin McGranahan, durante a teleconferência de resultados do primeiro trimestre.

"Já não se trata de saber se a Western Union estará ativa em ativos digitais; agora a questão é quão rápido conseguiremos escalar", disse McGranahan.

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A Western Union é uma empresa que opera como rede de pagamentos há 175 anos, sendo uma das mais tradicionais do mundo.

A sigla USDPT significa U.S. Dollar Payment Token, ou token de pagamentos em dólar dos Estados Unidos, na tradução literal. De acordo com a empresa, a criptomoeda está em fase final de preparação e terá o Anchorage Digital Bank como emissor.

Já a infraestrutura técnica ficou a cargo da Crossmint, que opera as carteiras de criptomoedas e interfaces de programação de aplicativos (APIs, na sigla em inglês).

Remessas em stablecoins

O principal negócio da Western Union é a transferência internacional de dinheiro em remessas, principalmente para pessoas físicas. Assim, o lançamento de uma stablecoin é relevante, pois marca uma migração da infraestrutura tecnológica de instituições tradicionais para blockchain no mercado de transações transfronteiriças.

McGranahan admitiu que o USDPT está sendo desenvolvido como uma alternativa ao sistema de mensageria financeira entre bancos Swift.

O Swift é conhecido por ter tempos de liquidação mais longos e uma infraestrutura mais cara do que a do blockchain. Afinal, transações com stablecoins são liquidadas instantaneamente e não precisam de bancos como intermediários.

Stablecoins são criptomoedas cujo valor sempre acompanha o de alguma moeda tradicional, como o dólar. Elas mantêm a paridade de 1:1 para a divisa de referência ao manter reservas de mesmo valor dos ativos digitais emitidos, garantindo que cada stablecoin poderá ser resgatada por US$ 1.

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