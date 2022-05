Web 3.0, NFTs e metaverso: as ferramentas para um futuro descentralizado

Os participantes do festival BlockDown Croatia 2022 testemunharam as discussões do Cointelegraph sobre sociopolíticas do ecossistema Web3, tokens não fungíveis (NFTs) e o metaverso. Acontece que as inovações contínuas em todo o ecossistema de criptomoedas estão bem posicionadas para ditar o futuro da mídia e do entretenimento.

Enquanto as criptomoedas continuam a borrar as linhas entre os mundos virtual e físico, a editora-chefe do Cointelegraph, Kristina Cornèr, concordou que “tem sido um ano louco” ao falar sobre o crescente impacto das inovações em criptomoedas nas empresas de mídia durante o festival BlockDown.

Cornèr destacou casos de uso dentro do espaço NFT que oferece a artistas e jornalistas independentes uma plataforma para arrecadar fundos e combater desafios do mundo real, como as mudanças climáticas. Em uma discussão separada com Dylan Dewdney, o fundador da NFT3, uma rede de identidade unificada, Cornèr levantou questões relacionadas à fusão dos mundos virtual e físico no metaverso.

De acordo com Dewdney, os problemas do mundo real têm uma boa chance de se infiltrar no metaverso, apesar da fusão dos dois mundos. No entanto, ele sugeriu o desenvolvimento de um sistema pseudodenominado em que os usuários são verificados, mas podem optar por não divulgar suas identidades a outros membros do metaverso.

À medida que o mundo muda lentamente para seu novo lar, o metaverso, Dewdney acredita que “o mundo real se tornará melhor”. No entanto, exigirá que as pessoas inculquem alguns dos princípios das criptomoedas – especialmente em relação à equidade e responsabilidade pessoal:

“Acho que é hora de o mundo evoluir e estamos começando a estabelecer as bases técnicas para muito disso. Você tem que ter cuidado sobre como isso acontece e realmente assumir a responsabilidade individual de espalhar essa mensagem.”

Apresentando uma tentativa interna de criar o maior festival Web3 verdadeiramente de propriedade da comunidade, Cornèr também revelou o relançamento da BlockShow - o principal evento do Cointelegraph - como uma organização descentralizada autônoma (DAO) que permite que os participantes detenham uma participação no show e participem da organização de eventos. De acordo com o CEO da BlockShow, Addy Crezee, o objetivo da BlockShow DAO é “trazer mais pessoas para a Web3 e ajudar as pessoas a sentir os benefícios da economia de propriedade”.

Aprofundando a discussão sobre a sociopolítica envolvida em viver no metaverso, Dewdney disse a Cornèr:

“Ainda teremos os mesmos problemas porque ainda somos os mesmos velhos humanos chatos que fazem as mesmas coisas mesquinhas e também grandes coisas.”

Se a comunidade de criptomoedas puder descentralizar com sucesso a internet, “é um futuro que vale a pena se animar” – tanto em nível individual quanto em outros níveis sociais.

Com o NFT3, Dewdney pretende fornecer um serviço de identidade descentralizado para o ecossistema do metaverso. O serviço pode associar várias informações a uma identidade pseudônima, mas da vida real. Em uma nota final, Dewdney acreditava que o ecossistema de criptomoedas precisa evoluir além do caso de uso financeiro para o “caso de uso humano” da blockchain.

A empresa de capital de risco Andreessen Horowitz (a16z) lançou recentemente um fundo Games Fund One de US$ 600 milhões dedicado a startups de jogos com foco em Web3. O fundo visa apoiar estúdios de jogos, aplicativos de consumo e provedores de infraestrutura de jogos.

Os projetos de metaverso também estão atraindo investimentos de titãs da indústria de jogos. Em abril, a Epic Games, criadora do popular título Fortnite, arrecadou US$ 2 bilhões para criar um metaverso com financiamento da Sony e da Lego.

