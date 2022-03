Warner Bros. lança NFTs de heróis da DC Comics, incluindo o novo Batman

A Warner Bros. anunciou o lançamento de mais de 6 milhões de cards colecionáveis em NFTs dos super-heróis da DC Comics, incluindo unidades de edição limitada do novo filme da companhia, The Batman, estrelado por Robert Pattinson.

Serão 155 super-heróis diferentes, sob o design da Cartamundi, empresa de cartas e jogos de tabuleiro. Os cards serão emitidos em uma sidechain da Ethereum, a Immutable X, e terão uma versão física correspondente.

Vendidos em pacotes, os cards serão comercializados por valores entre US$ 5 e US$ 120, e para resgatar seus NFTs, os fãs da DC Comics vão precisar baixar o aplicativo para celular chamaro Hro.

“Os cards colecionáveis ​​são os favoritos dos fãs há décadas. Combinar esse entusiasmo por colecionar, com um NFT personalizado, é simplesmente brilhante”, disse Pam Lifford, presidente de marcas e experiências globais da Warner Bros., em comunicado ao Decrypt.

Você sabia que agora os #NFTs precisam ser declarados no Imposto de Renda da @ReceitaFederal? 2⃣Foram criados dois novos códigos: - 83: stablecoins (#criptomoedas estáveis)

- 88: NFTs ➡️Quer entender mais como isso vai funcionar? Segue o fio 👇👇 pic.twitter.com/rvWro1dXKr — Future of Money (@futofmoney) March 6, 2022

Depois de anunciar parcerias no metaverso com The Sandbox e Splinterlands, a Warner Bros. é mais uma marca, dentre outras, a trazer para a Web 3.0 o antigo costume de colecionar cards e figurinhas. A Dapper Labs, empresa por trás do NBA Top Shot, já chegou a movimentar R$ 200 milhões em um único dia e a coleção é a terceira mais pesquisada de 2022 até agora, segundo o Google Trends.

