Vórtx quer levar cripto para gestores de fundos através de nova parceria

A Vórtx anunciou nesta quinta-feira 30, uma parceria com o Mercado Bitcoin para levar as criptomoedas com mais facilidade aos gestores de fundos administrados pela infratech do mercado financeiro, que possui mais de R$ 500 bilhões em ativos.

“A Vórtx nasceu há 8 anos com o sonho de descomplicar o mercado de capitais e esta é mais uma iniciativa conectada com o nosso propósito. O ecossistema atual implica em diversas limitações, como janelas reduzidas para aquisição, custos elevados e ineficiência operacional. Com a integração da Vórtx com o MB, por meio do MB Prime Services, tudo isso fica facilitado”, disse Marcelo Cherri, Head de Soluções da Vórtx.

“Com a entrada em vigor da resolução CVM 175, fundos multimercado destinados ao público geral podem investir até 10% de seu patrimônio em criptomoedas e vemos um grande potencial de aumento de alocação nessa classe de ativo pelos nossos clientes”, acrescentou em um comunicado.

A intenção é que os gestores de fundos possam comprar criptomoedas em reais de forma facilitada, com redução de custos, mais segurança e eficiência operacional através do serviço MB Prime do Mercado Bitcoin. A maior plataforma cripto do Brasil oferece o serviço com foco no mercado institucional.

"O objetivo do MB Prime Services é aproximar a experiência de negociação, custódia e liquidação do mercado de ativos digitais com a operação atual do mercado tradicional, proporcionando a segurança, a eficiência e a praticidade que os investidores institucionais demandam. É o primeiro serviço do gênero ofertado no Brasil, o que traz grande eficiência operacional e de custo para os clientes finais, eliminando a necessidade de transferências de recursos para o exterior. Neste sentido, estamos muito entusiasmados com a parceria que firmamos com a Vórtx, que poderá oferecer aos seus clientes o acesso aos ativos digitais, atendendo a regulação de fundos de investimento”, disse Guilherme Pimentel, Diretor de Produtos do MB.

