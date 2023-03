Volume de vendas de NFTs de Donald Trump dispara 461% após acusação de fraude

Acusações de fraude e o indiciamento do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump podem ter impulsionado as vendas de seus tokens não fungíveis (NFTs), lançados no final do último ano. O volume de vendas disparou 461% em apenas um dia depois que Trump se tornou o primeiro presidente dos EUA a ser indiciado criminalmente.

A coleção de NFTs do ex-presidente, que foi alvo de piadas e acusações de plágio, chegou a fazer bastante sucesso em seu lançamento. Todos os 45 mil tokens esgotaram em um dia, gerando US$ 4,4 milhões para seus criadores.

No entanto, desde então, a coleção tem vivido uma verdadeira montanha-russa. Após o ex-presidente ser indiciado criminalmente por acusações de fraude em Nova York, o preço mínimo dos NFTs saltou 24% em um dia, para US$ 1.023, segundo dados do NFT Price Floor. Na venda inicial, cada token foi comercializado por US$ 99.

Dados do CryptoSlam apontam um salto nas negociações de vendas dos tokens, que chegaram a US$ 184 mil em apenas um dia. O volume total de negociações ultrapassou US$ 18,6 milhões.

O valor de mercado dos NFTs também aumentou 16% para 25,56 mil ETH, ou cerca de US$ 45,88 milhões, segundo dados do CoinGecko.

Trump é alvo de mais de 30 acusações de fraude nos Estados Unidos. Um grande júri votou para indiciá-lo por causa de um pagamento clandestino feito a Stormy Daniels durante a eleição de 2016. No entanto, ele nega as acusações.

“Este é um ataque ao nosso país como nunca foi visto antes. É igualmente um ataque contínuo às nossas eleições livres e justas. Os Estados Unidos são agora uma nação de Terceiro Mundo, uma nação em sério declínio. Tão triste!”, publicou Trump na rede social Truth Social.

NFTs de Trump

Cada token representava uma imagem de Donald Trump em fantasias diferentes, como cowboy, militar e astronauta. Eles foram comercializados pelo preço fixo de US$ 99 em seu lançamento, gerando um lucro de US$ 4,4 milhões para seus criadores.

Em vídeo publicados em sua própria rede social, a Truth Social, Trump afirma que cada imagem vai oferecer a chance de vencer prêmios em sorteios.

As premiações incluem um jantar com o ex-presidente, encontros via ligação de vídeo ou a chance de jogar golfe em um dos campos de Trump, além da oportunidade de ganhar autógrafos do político e empresário.

A coleção também foi alvo de piadas em programas de televisão dos Estados Unidos, como "Saturday Night Live", "Late Night", "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", "Jimmy Kimmel Live!" e "The Late Night Show".

