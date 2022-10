Volume de negociação de NFTs da Yuga Labs dispara após notícia sobre investigação pela CVM dos EUA

O volume de negociação das coleções populares coleções de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) Mutant Ape Yacht Club (MAYC) e Bored Ape Yacht Club (BAYC) da Yuga Labs disparou durante a quarta-feira, 12. O movimento ocorreu depois que vieram à tona notícias de que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) vai investigar supostas ofertas irregulares de ativos.

De acordo com dados da plataforma de monitoramento do mercado de NFTs CryptoSlam, colecionáveis da MAYC registraram um volume de transação total de US$ 1 milhão em 12 de outubro, um aumento de 324% em relação aos US$ 235,7 mil registrados no dia anterior.

Uma tendência similar foi observada em relação à BAYC, que registrou alta de 82% no volume de negociação na quarta-feira, atingindo a marca de US$ 1,8 milhão.

O movimento do mercado ocorreu após a menção explícita de que a Yuga Labs, o estúdio por trás da criação de ambas as coleções, era alvo de uma investigação da SEC.

No entanto, a notícia não apresenta fatos novos relevantes, uma vez que apenas atualiza informações mais antigas sobre uma ampla investigação sobre o mercado de tokens não fungíveis, na qual a SEC está analisando se certos NFTs e NFTs fracionários podem se enquadrar nas leis federais de valores mobiliários em vigor.

Ou seja, pelo menos até o momento, a Yuga Labs não foi acusada de irregularidades e a investigação não necessariamente vai se desdobrar em uma batalha jurídica.

Um representante da Yuga Labs preferiu tratar da notícia sob uma perspectiva otimista, afirmando que "é amplamente sabido que os formuladores de políticas e reguladores estão procurando aprender mais sobre o novo mundo da Web3."

Pânico no mercado

O aumento repentino do volume de negociação das duas principais coleções de NFTs da Yuga Labs pode ter sido motivado pelo pânico dos investidores, de acordo com o analista de pesquisa da The Block Research, Thomas Bialek.

Os colecionadores de duas das mais populares coleção do mercado estariam antecipando futuras perdas em caso de um desfecho negativo para a Yuga Labs em função do escrutínio da SEC.

Os dados que referendam tal suposição partem de uma análise de um total de 37 transações de itens da MAYC efetivadas no OpenSea na quarta-feira. Os proprietários de 24 dos NFTs negociados aceitaram ofertas inferiores aos preços pagos por eles anteriormente.

Outra evidência é que os picos dos volumes de negociação foram acompanhados pela queda dos preços-base tanto da MAYC quanto da BAYC, que recuaram 4,9% e 2,6%, respectivamente, na quarta-feira, de acordo com dados do NFT Price Floor.

A investigação da SEC volta a ganhar destaque em um momento em que o mercado de NFTs sofre fortemente os efeitos do inverno cripto. O volume de negociação de tokens não fungíveis caiu 98% desde janeiro.

