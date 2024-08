Volume de negociação de "dólar digital" dispara 48% em julho; entenda os motivos

O volume de negociação da stablecoin da Circle disparou em julho graças a um aumento nas entradas de mercado e às novas regras europeias para ativos digitais.

De acordo com um relatório da CCData de 31 de julho, o volume de negociação para os pares do USDC em exchanges centralizadas atingiu US$ 135 bilhões em 25 de julho, enquanto sua capitalização de mercado aumentou 5,4%, chegando a US$ 33,6 bilhões.

Com a implementação do Regulamento de Mercados em Criptoativos (MiCA) da União Europeia, a Circle se tornou a primeira emissora de stablecoin a ser aprovada pelos reguladores da região em 1º de julho.

No mesmo período, a Tether cresceu a uma taxa mais lenta, mas ainda registrou um aumento recorde de 11 meses consecutivos na capitalização de mercado, atingindo US$ 114 bilhões. A capitalização de mercado da Tether aumentou 1,6% em julho.

De acordo com a DefiLlama, o USDT mantém a maior participação de mercado entre todas as stablecoins, com quase 70%. Além disso, em 31 de julho, a Tether relatou lucros recordes de US$ 5,2 bilhões no primeiro semestre de 2024.

A capitalização de mercado das stablecoins teve um aumento de 2,1% durante o mês de julho, alcançando US$ 164 bilhões, o nível mais alto desde abril de 2022. No entanto, o volume de negociação em exchanges centralizadas diminuiu 8,4%, chegando a US$ 795 bilhões em 25 de julho, marcando o quarto mês consecutivo de declínio.

Exchanges da UE retiram stablecoins da lista

Várias exchanges de criptomoedas na Europa retiraram as stablecoins de suas listas antes da implementação das novas regras em 30 de junho.

De acordo com as novas regras, os emissores de stablecoins (tokens referenciados a ativos, ARTs, e tokens de dinheiro eletrônico, EMTs) devem ter sede na União Europeia, notificar as autoridades competentes e submeter um white paper para aprovação. Grandes stablecoins podem estar sujeitas a regulamentações mais rigorosas, como um limite diário de transações e a exigência de que 60% das reservas sejam em depósitos à vista em vários bancos.

"Pouquíssimos bancos aceitam esse tipo de negócio na Europa. Já é muito difícil conseguir apenas um!" observou Paolo Ardoino, CEO da Tether, em uma entrevista em maio.

