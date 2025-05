Volatilidade do bitcoin pega investidores de surpresa e gera mais de R$ 3 bilhões em perdas

O bitcoin apresentou um intenso vaivém na manhã desta segunda-feira, 19, que acabou pegando investidores de surpresa e gerando forte onda de liquidações no mercado de derivativos. Dados da plataforma CoinGlass indicam que as perdas nas últimas 24 horas superam os US$ 660 milhões (R$ 3,4 bilhões, na cotação atual).

As perdas começaram quando a criptomoeda teve forte valorização e ultrapassou os US$ 106 mil pela primeira vez desde janeiro deste ano. Pouco depois, porém, o ativo acabou devolvendo rapidamente esses ganhos e caiu para um patamar abaixo dos US$ 103 mil.

O sobe e desce intenso acabou gerando onda de liquidações, atingindo tanto investidores que projetavam queda do bitcoin no curto prazo quanto aqueles que esperavam alta. O episódio é raro, já que, em geral, as perdas se concentram em apenas uma das pontas.

Dados do CoinGlass apontam que a criptomoeda soma US$ 178 milhões liquidados nas últimas 24 horas. Do total, US$ 91 milhões atingiram contratos do tipo short — quando há a projeção de queda do ativo —, e US$ 87 milhões atingiram contratos do tipo long — quando há projeção de alta.

As liquidações ocorrem no mercado de preços futuros quando o ativo do contrato acaba tendo valorização ou queda repentina, o que torna a manutenção do contrato inviável. Com o ativo incapaz de atingir o preço definido no contrato, há a liquidação com prejuízo.

Em geral, o bitcoin costuma liderar os movimentos de liquidação no mercado de futuros de criptomoedas. Dessa vez, porém, o ativo está na segunda posição. O ether está na liderança, com US$ 264 milhões em liquidações, divididas em US$ 205 milhões do tipo long e US$ 59 milhões do tipo short.

Os dados indicam que os investidores estavam mais otimistas sobre o futuro do preço da criptomoeda do que do bitcoin, mas acabaram sendo pegos de surpresa com os movimentos desta manhã. A segunda maior criptomoeda do mercado opera com mais perdas que o bitcoin.

Ainda de acordo com o CoinGlass, as liquidações milionárias atingiram 156 mil investidores. A maior liquidação individual registrada foi de US$ 8,21 milhões, envolvendo uma ordem de negociação envolvendo o ether na corretora HTX, atinga Huobi.

