‘Você vai querer ter comprado na queda’, diz analista da Bloomberg sobre ‘superciclo’ do bitcoin

Após ter subido mais de 70% em 2023, o bitcoin pode estar em um novo “superciclo” e se consolidar como uma boa opção de investimento em tempos de risco de recessão, segundo o macro estrategista sênior da Bloomberg, Mike McGlone.

Segundo McGlone, uma das principais vantagens do bitcoin sobre o ouro é a sua adoção baixa e crescente, além da diminuição da oferta, que é cortada pela metade a cada quatro anos em um procedimento pré-programado chamado de Halving.

“Procurando uma superbicicleta? Bitcoin supera commodities com risco decrescente – Bitcoin superando o ouro, a commodity da velha guarda com melhor desempenho em 2023 até 20 de março, em quase 10x pode ser indicativo de um superciclo acontecendo na criptomoeda”, disse McGlone em sua conta oficial no Twitter.

“Uma vantagem de cripto contra a maioria das commodities é que o bitcoin ainda está no início, com adoção baixa e crescente, além da diminuição na oferta”, acrescentou.

Looking for a super cycle? Bitcoin Outperforms #Commodities With Declining Risk - #Bitcoin beating #gold, the top-performing old-guard commodity in 2023 to March 20, by almost 10x may be indicative of a super cycle happening in the #crypto. pic.twitter.com/DGdAL3PW3C — Mike McGlone (@mikemcglone11) March 21, 2023

“Nosso gráfico mostra a trajetória ascendente da cotação das criptomoedas contra o Bloomberg Commodity Spot Index, que é comumente utilizado para comparação com a maioria dos ativos. Mas o que é único em relação às commodities é a volatilidade de 260 dias do bitcoin formando um fundo a partir de uma nova queda”, disse.

“Se as tendências passadas se manterem, a volatilidade de cripto pode se recuperar em relação às commodities quando o bitcoin apontar para novas altas. A crise bancária pode estar dando luz aos atributos do bitcoin e das criptomoedas lastreadas em dólar”, acrescentou o macro estrategista sênior no Twitter.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Recessão nos EUA

Para o especialista, uma recessão pode estar por vir nos Estados Unidos. A economia do país, que luta desde 2022 contra uma inflação recorde, agora sofre com uma crise bancária e a queda de instituições como Silvergate, Signature e Silicon Valley.

“É a recessão. Então, temos que passar por essa recessão. Se não conseguirmos. Isso é um choque. Há apenas duas semanas, a probabilidade era a maior de todos os tempos na curva de rendimentos”, disse McGlone na última semana, segundo o Daily Hodl.

“Então, temos que passar por essa recessão para pensar em qualquer coisa como ativos de risco como ações. Mas veja o que o ouro, os títulos e o bitcoin estão fazendo. Essas, para mim, serão algumas das coisas que as pessoas vão querer comprar na queda enquanto nos encaminhamos para uma recessão”, concluiu o macro estrategista sênior da Bloomberg.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok