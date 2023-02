Visa quer desenvolver opção de pagamento com criptomoeda ligada ao dólar

A gigante de pagamentos Visa está buscando facilitar as liquidações usando criptomoedas, com planos para permitir que os clientes convertam ativos digitais em moedas fiduciárias em sua plataforma, de acordo com uma apresentação do chefe da divisão de cripto da empresa.

“Temos testado como realmente aceitar pagamentos de liquidação de emissores em USDC começando na Ethereum e pagando em USDC na Ethereum. Portanto, esses são pagamentos de liquidação de grande valor”, disse Cuy Sheffield durante um bate-papo. A USDC é uma das principais stablecoins - criptomoedas pareadas com outro ativo, neste caso o dólar - do mercado.

Segundo o executivo, a liquidação global com ativos digitais e moedas fiduciárias é um dos caminhos em que a Visa está investindo. Ele afirmou especificamente que “essa tem sido uma das áreas em que queremos construir a memória muscular. Da mesma forma que podemos converter entre dólares em euros em uma transação internacional, devemos ser capazes de converter entre dólares tokenizados digitais e dólares tradicionais”.

A gigante dos pagamentos tem explorado como incorporar a tecnologia blockchain e as criptomoedas em sua rede existente para movimentar dinheiro mais rapidamente, mas os acordos ainda ocorrem na Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (SWIFT), uma sociedade cooperativa sem fins lucrativos formada por banqueiros europeus com o objetivo de facilitar a comunicação segura e padronizada de transações entre seus membros.

“Nós colocamos tudo no SWIFT, então não podemos movimentar dinheiro com a frequência que gostaríamos porque existem várias limitações nessas redes. E assim, fomos experimentando, anunciamos publicamente. Temos testado como realmente aceitar pagamentos de liquidação [com stablecoins]”, explicou Sheffield.

Falando recentemente na reunião anual de acionistas da Visa, o ex-CEO Al Kelly compartilhou brevemente os planos da empresa para moedas digitais de bancos centrais (CBDCs, na sigla em inglês) e stablecoins privadas, alegando que “stablecoins e moedas digitais de bancos centraos têm o potencial de desempenhar um papel significativo no espaço de pagamentos , e temos uma série de iniciativas em andamento".

Sheffield confirmou a visão da empresa sobre a tecnologia blockchain e as criptomoedas: “Estamos pensando muito em como aproveitar parte do valor que a Visa oferece nos trilhos bancários existentes, com formas existentes adicionais em uma reconstrução usando blockchain, com estruturas estáveis. Se pensarmos que há grandes oportunidades nessa área, elas continuam surgindo".

