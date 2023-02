Visa e MasterCard suspendem novas parcerias com empresas cripto após falências

A Visa e a MasterCard, duas das maiores empresas na área de meios de pagamentos, decidiram suspender a realização de novas parcerias ou lançamento de produtos com companhias do setor de criptomoedas. De acordo com a Reuters, a decisão foi motivada pela série de falências que atingiram o segmento ao longo de 2022, incluindo a exchange FTX.

As companhias ficaram conhecidas por serem duas das principais dentre as maiores do mundo a realizar projetos e parcerias no setor cripto. A MasterCard, por exemplo, emitiu o primeiro cartão de crédito do mundo que processa pagamentos em criptomoedas, desenvolvendo esse mesmo tipo de produto para uma série de exchanges.

Em outubro de 2022, a Visa chegou a anunciar uma parceria com a FTX para o lançamento de uma linha internacional de cartões de crédito. Entretanto, a parceria foi cancelada no mês seguinte, quando a exchange declarou falência após revelações sobre uso de fundos de clientes.

Além da FTX, outros gigantes do mercado de criptomoedas também declararam falência ao longo de 2022. Entre eles está a BlockFi e a Celsius, ambas da área de empréstimos com criptoativos. O fundo de investimentos Three Arrows Capital também foi um dos afetados.

A Reuters destacou que a Visa e a MasterCard teriam decido suspender o lançamento de produtos e serviços ligados a criptomoedas até que as condições do mercado e o ambiente regulatório deem sinais de melhora. Atualmente, o setor tem dado sinais de recuperação, mas enfrenta uma ofensiva da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, em inglês).

Um porta-voz da Visa disse à Reuters que "falhas recentes de alto nível no setor de criptomoedas são um lembrete importante de que ainda temos um longo caminho a percorrer antes que elas se tornem parte dos principais pagamentos e serviços financeiros".

Mesmo assim, ele afirmou que a decisão não muda o foco e a estratégia de longo prazo da Visa para o setor e suas tecnologias. Já a MasterCard disse que "nossos esforços continuam focados na tecnologia blockchain subjacente e como ela pode ser aplicada para ajudar a resolver os pontos problemáticos atuais e construir sistemas mais eficientes".

Em fevereiro deste ano, a MasteCard anunciou o lançamento de um sistema que permitirá a realização de compras diretamente na stablecoin USDC, uma criptomoeda cuja cotação é pareada com a do dólar. A iniciativa faz parte de uma parceria com a startup Immersve.

E, em janeiro de 2023, a Visa revelou que buscando facilitar as liquidações usando cripto, com planos para permitir que os clientes convertam ativos digitais em moedas fiduciárias em sua plataforma, de acordo com uma apresentação do chefe da divisão de cripto da empresa.

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok