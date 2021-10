Visa lança programa para apoiar a entrada de artistas no mundo dos NFTs

A Visa está lançando um programa de NFTs para apoiar artistas que queiram se unir ao mundo da arte digital.

A gigante dos serviços financeiros realizou uma parceria com o ex-jogador de baseball Micah Johnson, que agora é um artista do mundo dos NFTs, para construir um programa que irá apoiar artistas que queiram utilizar a tecnologia dos tokens não-fungíveis para vender seu trabalho, afirmou a visa em um comunicado de imprensa.

A empresa irá selecionar um pequeno grupo de artistas através de um processo seletivo, e então irá ajudá-los a aprender sobre blockchain e a indústria cripto.

“Nós acreditamos estar no início de uma renascença digital no mundo da arte e da criação de conteúdo”, escreveu Cuy Sheffield, head de criptoativos da empresa no Twitter. “Novas tecnologias que surgiram no ecossistema cripto, como os NFTs, tem o potencial de diminuir a barreira de entrada para artistas digitais no mundo todo construírem seus próprios negócios”.

Um grande número de marketplaces de NFTs foram lançados nos últimos meses. Na última terça-feira, a corretora de criptomoedas Coinbase se tornou a mais recente organização a aderir à tendência. De acordo com um relatório da DappRadar, o mercado de NFTs ultrapassou os 10 bilhões de dólares em volume de vendas no terceiro trimestre.

Micah Johnson entrou para o mundo da arte digital em 2020 e é o criador do Aku, personagem animado de um astronauta negro, que se tornou o primeiro NFT escolhido para um importante longa-metragem. Aku foi lançado em fevereiro de 2021 na Nifty Gateway e vendeu mais de 2 milhões de dólares em NFTs dentro de 24 horas.

“Junto com a Visa, queremos munir artistas com os recursos necessários para que possam estar na linha de frente dessa revolução”, disse Johnson em um comunicado.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube