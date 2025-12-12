Visa coloca stablecoins entre principais tendências no Brasil

O “Holiday Spending Report”, estudo recente da Visa enviado com exclusividade à EXAME, coloca as stablecoins entre as principais tendências de pagamentos no Brasil. Conduzido pela Morning Consult, o estudo revelou que dois terços dos brasileiros afirmam que estariam dispostos a usar stablecoins para enviar dinheiro ao exterior no futuro.

O que são stablecoins?

As chamadas ‘stablecoins’ são criptomoedas que acompanham o valor de determinado ativo, geralmente o dólar. Em 2025, elas chamaram a atenção de grandes bancos e instituições financeiras ao facilitar, agilizar, baratear e desburocratizar o envio internacional de dinheiro.

Classificadas por muitos como uma das principais tendências financeiras da atualidade, as stablecoins agora despontam em iniciativas institucionais. Em outubro, a Visa anunciou um projeto-piloto de pagamento entre empresas com stablecoins. Outras empresas, como PayPal, já lançaram suas próprias stablecoins.

Stablecoins como tendência para 2026 e além

Para 2026, não é diferente. O Holiday Spending Report da Visa aponta que as stablecoins estarão entre as principais tendências de pagamentos nos próximos anos para o Brasil.

Aproveitando a temática de fim de ano, quase dois terços dos brasileiros dizem que ficariam empolgados em receber criptomoedas como presente, segundo o estudo conduzido pela Morning Consult. Já 10% dos brasileiros afirmam considerar dar criptomoedas de presente neste fim de ano.

Para o futuro, quase 40% dos entrevistados acreditam que o uso de stablecoins deve crescer de forma significativa nos próximos 10 anos.

Em um comunicado de imprensa, a Visa informou que o Holiday Spending Report foi conduzido entre 14 e 28 de outubro de 2025, com mil entrevistados por país. As entrevistas foram realizadas online e os dados foram ponderados por gênero, escolaridade, idade e raça.

