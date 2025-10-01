Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Visa anuncia projeto piloto de pagamento entre empresas com stablecoins

Gigante de meios de pagamento intensificou adoção de criptomoedas pareadas a outros ativos, em especial ao dólar

Visa: empresa avança na adoção de stablecoins (Jakub Porzycki/Getty Images)

Visa: empresa avança na adoção de stablecoins (Jakub Porzycki/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 14h22.

Tudo sobreVisa
Saiba mais

A Visa anunciou na última terça-feira, 29, que vai lançar um projeto piloto para testar o uso de stablecoins em operações envolvendo empresas. Segundo a gigante de meios de pagamentos, a ideia é testar usos transfronteiriços para essas criptomoedas e avaliar possíveis vantagens trazidas.

"A forma como as empresas realizam pagamentos transfronteiriços está prestes a se tornar mais rápida, inteligente e flexível", destacou a empresa. O projeto será desenvolvido dentro do Visa Direct, ferramenta voltada à transferência de dinheiro em operações internacionais.

O objetivo é oferecer a empresas "uma nova maneira de movimentar dinheiro globalmente – desbloqueando liquidez e modernizando as operações de tesouraria para uma a economia digital-first". No anúncio, a Visa destacou que o mundo de pagamentos transfronteiriços precisa de uma modernização.

"Durante décadas, movimentações transfronteiriças de dinheiro dependeram de sistemas lentos e custosos que imobilizam o capital antecipadamente. Com este piloto, a Visa Direct está testando as stablecoins como uma nova fonte de financiamento", explicou.

A empresa espera que essas criptomoedas, em geral pareadas ao dólar, sejam capazes de "reduzir o atrito, desbloquear acesso mais rápido à liquidez e dar às instituições financeiras mais flexibilidade na forma como gerenciam os seus pagamentos globais".

A visão da Visa é que as stablecoins são capazes de dar mais liquidez às empresas, modernizar o gerenciamento de caixa e trazer mais previsibilidade às operações internacionais. O piloto poderá ser testado por bancos e instituições financeiras a partir de 2026.

  • Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

A empresa também enquadrou a adoção das criptomoedas em um compromisso mais amplo: "Construir o futuro da transferência de dinheiro que seja mais rápido, mais flexível e projetado para o mundo digital em primeiro lugar".

"Ao combinar a escala e a confiança da rede global da Visa com a programabilidade do blockchain e ao fazer parcerias com os principais provedores de pagamento em casos de uso de pré-financiamento, a Visa está ajudando a modernizar os pagamentos internacionais para empresas, instituições financeiras e consumidores no mundo todo", diz a empresa.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:VisaCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Autor de Pai Rico, Pai Pobre critica Warren Buffett, prevê crise nas ações e recomenda bitcoin

Bitcoin hoje: criptomoeda avança com 'shutdown' nos EUA e recorde do ouro

Fundos de criptomoedas registram saída de US$ 812 milhões, mas Solana foge da tendência com ganhos

Haddad defende Drex e diz que projeto 'tem transparência, não tem controle'

Mais na Exame

Brasil

Como será o clima em outubro? INMET prevê temperaturas elevadas e chuvas irregulares; veja

Um conteúdo Bússola

Gratuito, o projeto dela vai transformar mais de mil artistas em empreendedores culturais 

Inteligência Artificial

Periodic Labs levanta US$ 300 Milhões para criar IA focada em descobertas científicas

Tecnologia

Beats lança Powerbeats Fit com foco em atletas e até 30 horas de bateria