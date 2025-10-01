Visa anuncia projeto piloto de pagamento entre empresas com stablecoins

A Visa anunciou na última terça-feira, 29, que vai lançar um projeto piloto para testar o uso de stablecoins em operações envolvendo empresas. Segundo a gigante de meios de pagamentos, a ideia é testar usos transfronteiriços para essas criptomoedas e avaliar possíveis vantagens trazidas.

"A forma como as empresas realizam pagamentos transfronteiriços está prestes a se tornar mais rápida, inteligente e flexível", destacou a empresa. O projeto será desenvolvido dentro do Visa Direct, ferramenta voltada à transferência de dinheiro em operações internacionais.

O objetivo é oferecer a empresas "uma nova maneira de movimentar dinheiro globalmente – desbloqueando liquidez e modernizando as operações de tesouraria para uma a economia digital-first". No anúncio, a Visa destacou que o mundo de pagamentos transfronteiriços precisa de uma modernização.

"Durante décadas, movimentações transfronteiriças de dinheiro dependeram de sistemas lentos e custosos que imobilizam o capital antecipadamente. Com este piloto, a Visa Direct está testando as stablecoins como uma nova fonte de financiamento", explicou.

A empresa espera que essas criptomoedas, em geral pareadas ao dólar, sejam capazes de "reduzir o atrito, desbloquear acesso mais rápido à liquidez e dar às instituições financeiras mais flexibilidade na forma como gerenciam os seus pagamentos globais".

A visão da Visa é que as stablecoins são capazes de dar mais liquidez às empresas, modernizar o gerenciamento de caixa e trazer mais previsibilidade às operações internacionais. O piloto poderá ser testado por bancos e instituições financeiras a partir de 2026.

A empresa também enquadrou a adoção das criptomoedas em um compromisso mais amplo: "Construir o futuro da transferência de dinheiro que seja mais rápido, mais flexível e projetado para o mundo digital em primeiro lugar".

"Ao combinar a escala e a confiança da rede global da Visa com a programabilidade do blockchain e ao fazer parcerias com os principais provedores de pagamento em casos de uso de pré-financiamento, a Visa está ajudando a modernizar os pagamentos internacionais para empresas, instituições financeiras e consumidores no mundo todo", diz a empresa.

