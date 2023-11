Visa anuncia investimento no mercado de tokens do Brasil

A Visa anunciou um investimento no mercado de tokens RWA no Brasil, liderando uma rodada Pré-Série na Agrotoken, empresa brasileira focada no mercado de tokenização de commodities agrícolas.

Em um comunicado encaminhado ao Cointelegraph, a Agrotoken destacou que o investimento será utilizado para acelerar o crescimento do projeto e o desenvolvimento de novos produtos, além de expandir a emissão de cartões Agrotoken Visa em outros países.

"A parceria tem como foco criar mais oportunidades na indústria de produtos agrícolas e impulsionar uma maior inclusão de pequenos agricultores que utilizam produtos financeiros tokenizados", destacou a empresa.

Eduardo Novillo Astrada, CEO e cofundador da Agrotoken, destacou que a parceria com a Visa começou em 2022 e desde então vem se expandindo.

“Este investimento permite-nos ampliar os nossos objetivos, a nossa oferta e focar nos desafios que temos pela frente, permitindo-nos seguir para um novo futuro de soluções financeiras e meios de pagamento para o ecossistema agroindustrial”, disse.

Já Eduardo Coello, presidente regional da Visa América Latina e Caribe, disse que a agricultura é vital em nossa região e que a Visa está focada em ajudar produtores agrícolas e empreendedores de todos os tamanhos a escalar por meio das alternativas de pagamento digital usando tecnologias blockchain e tokenização.

"O crescimento das stablecoins e da tecnologia blockchain está impulsionando o movimento da moeda digital e estamos focados em ajudar a conectar stablecoins digitais e moedas tradicionais para permitir que todos prosperem. Estamos entusiasmados em ampliar a parceria e continuar trabalhando com a Agrotoken", afirmou.

Banco do Brasil e Agrotoken

Além do investimento da Visa, recentemente a Agrotoken anunciou uma parceria com o Banco do Brasil, na plataforma digital do banco para o agronegócio, o Broto. Por meio dessa iniciativa, os produtores podem comprar máquinas, fertilizantes e outros insumos na plataforma Broto, pagando com a própria produção tokenizada.

"Além da agilidade e facilidade proporcionada pelo pagamento com grãos, toda a transação ocorre de forma online, eliminando burocracias e simplificando o processo para o produtor", destacou a empresa.

A operação ocorre da seguinte maneira: o produtor acessa a plataforma Broto, seleciona os itens que deseja comprar, escolhe a opção de pagamento com grãos e recebe uma cotação da revenda em sacos de milho ou soja.

Uma vez aceita a transação, a tokenização é realizada pela plataforma Agrotoken, convertendo os grãos em tokens, e o produtor é informado da equivalência. Em seguida, a revenda gera um link de pagamento através do aplicativo Agrotoken, o produtor autoriza o pagamento e a transação acontece. Vale destacar que a revenda não fica com os tokens, pois a Agrotoken realiza a conversão para o pagamento em espécie.

