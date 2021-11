Vendas de NFTs no blockchain da Solana alcançam US$ 500 milhões em 3 meses

O volume de vendas secundárias de tokens não-fungíveis (NFTs) com base na Solana atingiu quase US$ 500 milhões desde o início de agosto.

De acordo com dados do CryptoSlam, as vendas secundárias de NTFs da Solana geraram um total de aproximadamente US$ 497,7 milhões em cerca de 348.000 transações até terça-feira, com a venda média por NFT chegando a US$ 1.500.

Os dados mostram que a Solana teve um mês recorde para o volume de vendas secundárias de NFTs durante setembro, com um total de US$ 189,4 milhões. Enquanto a Solana é vista por alguns como um “assassino do Ethereum”, o blockchain Ethereum continua a ser a mais popular, com aficionados de NFT e vendas secundárias em Ethereum chegando a US$ 2,2 bilhões no mesmo mês.

O analista de pesquisa da Messari, Mason Nystrom, destacou os dados via Twitter nesta quarta-feira, 3, e observou que, embora a Ethereum ainda "supere Solana no total de vendas secundárias de NFT", a rede rapidamente se estabeleceu como um dos principais blockchains de NFT no espaço de alguns meses.

Enquanto a Solana exibe métricas promissoras em endereços exclusivos (compradores e vendedores) e um preço de venda NFT médio mais baixo, Ethereum ainda supera Solana em volumes secundários totais de NFT.

Ainda assim, Solana se tornou um dos principais blockchains de NFT por comércio secundário em poucos meses.

A lista de classificações do CryptoSlam dos principais blockchains de NFT mostra a Solana atualmente em quarto lugar em termos de volume secundário em 24 horas, com US$ 1,9 milhão. Liderando o pacote estão Ethereum (US$ 37,7 milhões), Ronin (US$ 23,5 milhões) e Wax (US$ 4,5 milhões).

O principal projeto NFT de Solana é a Degenerate Ape Academy, que gerou US $ 105,9 milhões em vendas secundárias desde seu lançamento em meados de agosto. Os Degenerate Apes retratam avatares de gorila animados com características únicas, e o projeto obteve US$ 454.000 em vendas secundárias nas últimas 24 horas.

De acordo com dados da CoinGecko, o preço do token SOL da Solana subiu 30,3% nos últimos 30 dias para cerca de US$ 225 no momento da escrita. Este pump recente fez com que a SOL marcar um novo recorde histórico de US$ 229,76 no início da quarta-feira, 3. A capitalização de mercado do SOL está agora em torno de US$ 68,1 bilhões, tornando-se o quinto ativo digital em termos de capitalização total, ficando ligeiramente à frente do colega “assassino de Ethereum” Cardano, que tem uma capitalização de mercado de US$ 63,1 bilhões.

