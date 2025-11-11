Veja como o Sicredi se tornou a melhor empresa para se trabalhar no Brasil

Todas as manhãs, há 14 anos, Djenifer Luana Braun entra na agência do Sicredi Presidente Lucena (RS) com o mesmo entusiasmo de quando começou como estagiária, aos 17 anos, após conhecer o cooperativismo em um projeto escolar. Hoje, como gerente de agência, ela lidera equipes que compartilham um objetivo em comum: gerar prosperidade para as pessoas e para a comunidade onde vivem.

“O que me motiva é a sensação de fazer parte de algo maior, de um modelo de trabalho em que resultados e propósito caminham juntos”, diz.

Histórias como a dela ajudam a explicar por que o Sicredi foi reconhecido, pelo segundo ano consecutivo, em primeiro lugar entre as Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil no ranking do Great Place to Work® (GPTW) 2025.

É a terceira vez que a instituição financeira cooperativa figura entre as grandes empresas com os melhores ambientes de trabalho, reforçando a consistência de uma cultura que cresce sem perder sua essência.

Um reconhecimento que nasce da cultura

Com mais de 9,5 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros, o Sicredi é formado por mais de 100 cooperativas de crédito e 3 mil agências espalhadas por 2,1 mil cidades. Em mais de 200 delas, é a única instituição financeira fisicamente presente — o que reforça vínculos reais com as comunidades locais.

Essa proximidade é um dos pilares da cultura organizacional. Para a diretora executiva de Pessoas e Cultura, Daniele Schmidt, o maior diferencial do Sicredi está na combinação entre a essência cooperativista e o compromisso organizacional de evoluir constantemente na gestão de pessoas voltada à experiência dos colaboradores. “Não existem empresas perfeitas, mas existem empresas comprometidas em evoluir”, contextualiza.

No GPTW 2025, a instituição alcançou índice de confiança de 90% e Employee Net Promoter Score (eNPS) de 84% — indicador que mede o quanto os colaboradores recomendam o Sicredi como um bom lugar para trabalhar —, superando os resultados do ano anterior. “Trabalhamos para que cada pessoa colaboradora perceba o impacto do seu trabalho nas regiões onde atuamos, criando um engajamento genuíno”, afirma.

Crescimento ancorado no pertencimento

Nos últimos cinco anos, o Sicredi viveu um crescimento expressivo: passou de 29,6 mil colaboradores, em 2020, para mais de 50,9 mil, em 2025. Mesmo com a expansão, mantém a mesma cultura de proximidade e participação, que valoriza a escuta ativa, o diálogo e a presença das lideranças no dia a dia das equipes.

Esse modelo é fortalecido por um aspecto único: os colaboradores também são associados. Ou seja, não apenas trabalham para o Sicredi — eles participam como donos do negócio, com direito a voto nas assembleias, o que amplia o engajamento e reforça o senso de pertencimento.

“Eles utilizam nossos produtos e participam das ações de impacto social. Isso eleva o nível de exigência e qualidade das entregas, porque o público interno também é parte interessada nos resultados.”

R$ 66 milhões em investimento

O investimento em educação e desenvolvimento é outro alicerce da estratégia de pessoas. Em 2024, o Sicredi destinou R$ 66 milhões a programas de educação corporativa, com destaque para a plataforma Sicredi Aprende, que oferece trilhas personalizadas de aprendizado técnico e comportamental.

“Temos uma plataforma nos formatos on-line e presencial que oferece trilhas personalizadas com conteúdos técnicos e comportamentais, além de formações que objetivam alavancar nosso modelo cooperativo”, detalha Daniele. Há autonomia local para evitar centralização e incentivo à conexão entre o trabalho e as ações de aprendizado.

É o caso de Djenifer, que, ao longo dos anos, teve acesso a diversas formações dentro e fora da empresa. Entre as mais marcantes, ela cita cursos de liderança positiva e, mais recentemente, de gestão contemporânea. “Pude desenvolver muito meu olhar de negócio, de gestão de pessoas e como entidade da comunidade”, conta.

Djenifer Luana Braun, gerente de agência da Sicredi: movida por resultados e propósito (Sicredi/Divulgação)

Bem-estar integral como prioridade

Além do desenvolvimento, o cuidado se tornou uma marca registrada do Sicredi. O pacote de benefícios vai além do tradicional e considera a saúde integral — física, mental, social e financeira.

Entre os diferenciais estão o subsídio a planos de academia, plataforma de saúde mental com sessões de terapia gratuitas, telemedicina com subsídio de até R$ 500 em medicamentos, apoio psicológico, jurídico e financeiro, além de auxílio para creche, babá e filhos com deficiência.

A adesão tem sido expressiva: o uso da telemedicina cresceu 501% em seis meses após a inclusão da linha de psicologia, e o benefício de terapia continuada teve aumento de 316% em três meses.

O avanço também se reflete na agenda de inclusão, diversidade e equidade. De 2020 para cá, a instituição aumentou em 240% a presença de mulheres em cargos de superintendência e em 50% a representatividade de pessoas negras no Centro Administrativo Sicredi. Esses resultados embasaram o lançamento das diretrizes sistêmicas de ID&E, que apoiam as cooperativas em ações regionais.

A força das histórias reais

Por esse conjunto de diferenciais, cada vez mais profissionais enxergam no Sicredi um espaço para crescer e construir uma carreira com sentido — só neste ano, a empresa recebeu mais de 1 milhão de candidaturas.

Foi assim com Sabrina Abigail, de 19 anos, auxiliar de Desenvolvimento do Cooperativismo em Curitiba (PR). Ela começou como jovem aprendiz e foi efetivada em menos de um ano.

Sabrina teve seu primeiro contato com o Sicredi em uma formação sobre cooperativismo oferecida à comunidade local — experiência que despertou o desejo de fazer parte da instituição. “O Sicredi acreditou em mim no momento em que eu mais precisava. Essa confiança me ajudou a me reconhecer como alguém com valor, capacidade e potencial”, afirma.

Hoje, ela atua em projetos voltados à educação cooperativa e sente orgulho de contribuir com iniciativas que impactam jovens de sua região.

Sabrina Abigail, auxiliar de Desenvolvimento do Cooperativismo em Curitiba: “o Sicredi acreditou em mim no momento em que eu mais precisava” (Sicredi/Divulgação)

Um modelo que une impacto e desempenho

Em um cenário em que muitas organizações buscam reter talentos e engajar times, o Sicredi mostra que a força da cultura cooperativista pode ser um diferencial competitivo. A instituição une propósito, proximidade e resultados sustentáveis em um modelo que valoriza o coletivo sem abrir mão do desenvolvimento individual.

Para Daniele Schmidt, esse equilíbrio é o que coloca o Sicredi, mais uma vez, entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil.

“Gerar prosperidade às pessoas cria um forte senso de pertencimento e orgulho entre os colaboradores. Mas isso precisa estar sustentado por condições reais de trabalho, evolução de carreira e benefícios”, avalia. “A amplitude e a profundidade do estudo do GPTW mostram que estamos no caminho certo.”