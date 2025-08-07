Vale a pena investir em XRP? Diretor da Ripple comenta oportunidades de investimento

A XRP, uma das maiores criptomoedas do mundo, disparou quase 50% desde o início de 2025, segundo dados do CoinMarketCap. Ligada à Ripple, gigante do setor blockchain, a criptomoeda que há pouco tempo não despertava o interesse de investidores ganhou destaque no mercado.

No momento, a XRP é cotada a US$ 3,06, com alta de 34% apenas nos últimos trinta dias e se aproxima de sua máxima histórica, de US$ 3,84. Uma das propostas da XRP é facilitar pagamentos transfronteiriços, um dos principais casos de uso das criptomoedas e stablecoins.

No palco principal do Blockchain.RIO, evento dedicado à tecnologia que ocorre nos dias 6 e 7 de agosto, Silvio Pegado, managing director da Ripple na América Latina, comentou sobre a XRP, sua ligação com a Ripple e oportunidades de investimento no mercado de capitais em um bate-papo com Mariana Maria Silva, editora do Future of Money na EXAME.

“Podemos fazer um ‘sanduíche’ de pagamentos transfronteiriços. A XRP possibilita isso há seis anos através do blockchain, mas o XRP é um token de um blockchain descentralizado, onde a Ripple tem pouca governança”, explicou Silvio Pegado.

“O ‘sanduíche’ envolve taxas de transações menores, gerando uma experiência muito mais barata que os meios tradicionais de pagamentos transfronteiriços. Além disso, é muito mais confiável e rápido, por estar registrado em blockchain. É como mandar um SMS e um Whatsapp. No SMS, você não consegue saber se a mensagem foi recebida e que a pessoa leu, e no Whatsapp sim. No universo da Ripple é assim, se o usuário quiser enviar dólares através da plataforma, ele pode entrar na plataforma, colocar os dados da conta bancária americana, apertar ‘enter’ e ver que o dinheiro chegou”, acrescentou.

Desde o final de 2024, a Ripple possui uma stablecoin própria, lastreada em dólar norte-americano. O lançamento busca aproveitar o recente movimento de integração das finanças tradicionais à tecnologia blockchain.

“O XRP é um token nativo de um blockchain utilizado como uma ponte entre moedas, então podemos sair de reais para dólar ou euro. Já o RLUSD, stablecoin da Ripple, foi lançado no final de 2024, possui licença em Nova York e tem colateral no BNY Mellon”, explicou Silvio.

