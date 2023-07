Vai despencar? Bitcoin cai para US$ 29 mil e indicador preocupa analistas

As criptomoedas iniciam esta terça-feira, 18, movimentando cerca de US$ 35,8 bilhões. No entanto, a cotação dos principais ativos do setor volta a cair após dias de extrema euforia entre investidores com a vitória judicial da Ripple, empresa por trás da criptomoeda XRP, contra a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês).

A notícia, que fez o preço da XRP disparar mais de 80% em um único dia e impactou positivamente a cotação do bitcoin e das principais criptos pode não render um movimento de alta prolongado.

O bitcoin é cotado a US$ 29.906 no momento, com queda de 1,28% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado perdeu o patamar de preço dos US$ 30 mil, embora ainda acumule alta de quase 80% desde o início de 2023.

Segundo Fernando Pereira, gerente de conteúdo da BitGet, um indicador gráfico preocupa e pode sinalizar novas quedas para o bitcoin. São as “bandas de Bollinger, utilizadas na análise técnica para comprar a volatilidade do ativo com os níveis de preço em determinado período de tempo.

“As bandas de Bollinger estão mostrando uma acumulação no preço do mesmo tamanho da que vimos no início de janeiro, que antecedeu um forte movimento de alta. Porém me parece que dessa vez ela antecipará um movimento de queda”, disse Fernando Pereira.

O que está acontecendo com a Ripple?

A Ripple venceu um processo judicial movido pela SEC nos Estados Unidos, fazendo com que o preço do token XRP disparasse. A SEC acusava a Ripple pela comercialização de valores mobiliários não registrados, no entanto, a juíza do caso entendeu que a criptomoeda XRP não configura um valor mobiliário.

Além do processo contra a Ripple, a SEC também processa as corretoras cripto Binance e Coinbase de forma similar. As criptomoedas envolvidas nos processos também subiram após a decisão sobre a Ripple, mas agora voltam a acumular perdas nas últimas 24 horas.

Cardano, Solana e Polygon perdem, respectivamente, 2,9%, 6,4% e 3,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

