Usuário paga R$ 8 milhões por "NFT de sapo" e intriga investidores

Um dos tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) da coleção CrypToadz, cujo preço médio não costuma ultrapassar os US$ 1.000, foi comprado por surpreendentes 1.055 Wrapped Ethereum (wETH), o equivalente a aproximadamente US$ 1,6 milhão (mais de R$ 8 milhões, na cotação atual). A compra, que ocorreu nesta semana, surpreendeu o mercado.

A transação ocorreu no marketplace OpenSea na última segunda-feira, 9. O NFT representa "uma criatura pequena, verrucosa e anfíbia", semelhante a um sapo, e é uma das 6.969 unidades cunhadas pelo artista digital Gremplin. A coleção CrypToadz foi lançada durante o auge dos NFTs em 2021 e alcançou um volume de negociação de 12 mil ethers (US$ 38 milhões, na cotação atual) durante os seus primeiros 10 dias de comercialização.

No entanto, a coleção e o volume de negociação tiveram forte queda desde então. Por isso, o preço pago pelo token não-fungível pelo usuário anônimo levantou dúvidas entre a comunidade de NFTs. Há duas semanas, o mesmo item tinha sido adquirido por 0,95 ether, cerca de US$ 1.600, mas acabou sendo vendido por um valor mil vezes maior.

Além disso, a compra foi financiada por uma carteira digital que faz parte de uma cadeia de transações, anonimizada pelo misturador de criptomoedas baseado na Ethereum Tornado Cash. O novo proprietário do NFT da CrypToadz recebeu 1.115,9 ETH (US$ 1,6 milhão) em 5 de outubro, exatamente o mesmo valor usado na compra.

Lavagem de dinheiro?

Embora alguns usuários do X, o antigo Twitter, tenham qualificado a estranha compra como um "erro do dedo gordo", ela pode muito bem ser um caso típico de lavagem de dinheiro. Trata-se de uma tática para lavar fundos de origem suspeita por meio de uma longa cadeia de negociação e transferências.

O Tornado Cash é famoso por sua popularidade entre os golpistas que buscam lavar seus fundos. Em agosto de 2023, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC, na sigla em inglês) chegou a anunciar sanções contra o misturador por seu suposto papel na lavagem de fundos oriundos de crimes envolvendo criptomoedas. No entanto, as sanções não foram suficientes para interromper completamente o uso da ferramenta.

Em julho de 2023, por exemplo, quase US$ 60 milhões em ethers roubados do protocolo AnubisDAO dois anos antes foram movimentados via Tornado Cash. O criminoso que possuía os 13.556 ethers dividiu e transferiu os fundos em 100 transações diferentes, também como forma de dificultar o rastreamento.

Até o momento, o comprador que gastou uma quantia milionário no "NFT de sapo" não se pronunciou ou revelou sua identidade e motivos para ter feito a compra incomum.

