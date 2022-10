Usuário ganha mais de R$ 250 mil em bitcoins como recompensa após comprar NFT por R$ 1,3 mil

Um usuário do jogo MetaGoblin ganhou US$ 50 mil em bitcoins, equivalente a mais de R$ 250 mil na cotação atual, após comprar um token não-fungível (NFT) que incluía a chance de obter uma recompensa na criptomoeda.

Disponibilizado oficialmente em outubro deste ano, o jogo se passa no universo de Galaxia Blue e envolve a negociação de NFTs de avatares que podem ser utilizados pelos usuários.

Esses usuários são divididos em quatro categorias, sendo que a mais importante é a dos três "reis goblins", cada um representado por um NFT. Esses personagens ficaram atrelados a recompensas em bitcoin para quem conseguisse obtê-los, nos valores de US$ 10 mil, US$ 25 mil e US$ 50 mil em bitcoins.

A aquisição dos NFTs é feita de forma aleatória, mas sempre cobrando o mesmo valor. Atualmente, ele é de cerca de 0,2 ether, equivalente a pouco mais de R$ 1,3 mil na cotação atual.

Ao todos, são 10 mil tokens não-fungíveis diferentes, variando da categoria mais comum até os três itens mais raros da coleção. Agora, apenas os personagens ligados às recompensas de US$ 10 mil e US$ 25 mil em bitcoins estarão disponíveis.

O MetaGoblin faz parte de uma série de jogos online ligados à plataforma MetaBlaze, que possui um ecossistema Web3 integrado entre os seus produtos e trabalha com a comercialização de NFTs dos mesmos. Até o momento, ela possui cerca de 17 mil membros em seu canal na rede social Telegram.

Todos os jogos seguem o sistema "pay-to-earn", que pode ser traduzido como "pague para obter", ou seja, todos os itens disponíveis precisam ser comprados. O ecossistema da MetaBlaze permite negociar os NFTs depois que eles são gerados pelo primeiro proprietário tendo como moeda para as negociações um token próprio, o MBLZ.

Até o momento, o token está em pré-venda e está cotado em US$ 0,00015, sendo que a empresa captou US$ 3,44 milhões dos US$ 4 milhões projetados para a operação.

