Usuário bloqueia R$ 45 mil em Ethereum por 100 anos sem querer e faz outra criptomoeda disparar

Durante a semana, um usuário chamou a atenção na internet ao cometer um erro bastante significativo: ao tentar criar sua própria criptomoeda, uma pessoa teria bloqueado aproximadamente R$ 45 mil em ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, pelo período de 100 anos.

O desenvolvedor amador teria pedido ajuda para a comunidade de criptomoedas para criar um token ERC-20, padrão utilizado pela rede Ethereum. Em busca de fazer um teste, ele chamou a criptomoeda de $TEST.

Como tudo aconteceu

Teoricamente, ela deveria ser implementada na rede de testes, mas o que o usuário não teria percebido era que lançou a $TEST na rede principal da Ethereum.

O programador adicionou 5 ETH, o equivalente a quase R$ 45 mil, e 1 bilhão de tokens de TEST recém-criados para gerar um pool de liquidez na corretora descentralizada (DEX) Uniswap.

Por ter feito isso, ele recebeu 70.700 tokens de liquidez, que poderiam ser trocados pelo valor depositado. Ele perguntou em um fórum se poderia bloquear esses tokens, e recebeu como recomendação o protocolo UNCX Network.

Mas como ele definiu o período de bloqueio para até 31 de dezembro de 2123 achando que estaria fazendo apenas um teste, o fato de ter utilizado a rede principal fez com que o valor em ether e os tokens TEST ficasse realmente bloqueado por 100 anos.

Suspeita de golpe

O caso rapidamente viralizou nas redes sociais, e investidores enxergaram no token TEST uma oportunidade de investimento, tanto pela especulação quanto pelo bloqueio “sem querer” de 1 bilhão de tokens por 100 anos.

Isso fez com que muitos pudessem descartar a possibilidade de um golpe no estilo “rug pull”, quando os desenvolvedores de uma criptomoeda abandonam o projeto e vendem grandes quantidades logo após uma forte valorização, resultando na queda repentina da mesma, o que deixa investidores no prejuízo.

A TEST chegou a sua máxima histórica de US$ 0,006, com mais de US$ 6 milhões em valor de mercado. No entanto, o preço começou a recuar quando membros da comunidade cripto apontaram a possibilidade do “erro” que viralizou ter sido apenas uma estratégia para chamar a atenção para o token TEST.

