Uso do metaverso no setor de saúde deve movimentar R$ 2,5 trilhões até 2033

O metaverso ainda é uma tendência em diversos setores da economia. Embora ainda não tenha encontrado uma aplicação para estimular sua adoção em massa, ele encontrou um nicho no setor de saúde, no qual a telemedicina, os métodos de treinamento cirúrgico e novos métodos para cirurgias têm provocado uma enxurrada de especulações positivas para experiências imersivas digitais.

Várias empresas de pesquisa de mercado – incluindo a Spherical Insights, Towards Healthcare, e Research and Markets – publicaram relatórios recentes indicando que o metaverso está destinado a crescer de forma quase irrestrita no setor de saúde ao longo da próxima década.

De acordo com esses relatórios, as aplicações do metaverso no mercado global de saúde foram avaliadas em cerca de US$ 8,97 bilhões a US$ 10,5 bilhões em 2023. Os especialistas preveem que elas avançarão a uma taxa de crescimento anual composta entre 26,3% e 49,3%.

A maioria dos analistas, nos últimos dois anos, espera que o mercado atingirá algo entre US$ 80 bilhões e US$ 100 bilhões até 2033. No entanto, um relatório recente da Spherical Insights, divulgado em 23 de fevereiro, prevê que aplicações dedicadas ao setor de saúde atingirão mais de US$ 496,23 bilhões no mesmo período.

De acordo com o relatório, "espera-se que o tamanho do mercado global do metaverso na área da saúde cresça de US$ 8,97 bilhões em 2023 para US$ 496,26 bilhões em 2033".

Ao mesmo tempo, a realidade aumentada deverá assumir uma posição de destaque nessa expansão. Embora a realidade virtual continue popular, a realidade aumentada – imagens digitais sobrepostas ao mundo real – mostra-se cada vez mais promissora para treinamento e aplicações cirúrgicas.

"Os cirurgiões podem usar dispositivos de RA para planejar e navegar em procedimentos cirúrgicos e receber informações em tempo real durante as operações", destaca o relatório da Spherical Insights.

Os relatórios também citaram o aumento drástico da telemedicina após a pandemia de Covid-19. "Apenas 11% dos americanos utilizavam a telemedicina antes da pandemia de Covid-19", escrevem os autores do relatório da R&M, "mas esse número aumentou para 76% desde então".

À medida que um número cada vez maior de consumidores em todo o mundo se acostuma com os serviços remotos, é provável que as interfaces de usuário, as clínicas virtuais e a integração de pacientes dependam cada vez mais das tecnologias imersivas do metaverso.

Essa tendência tem o potencial de impulsionar o crescimento do metaverso no setor de saúde, mas, talvez mais importante, poderá ajudar a estimular a adoção global de tecnologias imersivas como uma linha de base para o atendimento ao cliente e a experiência do cliente em outros setores.

