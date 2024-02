Uso de blockchain facilita gerenciamento de negócios em diversos setores; saiba como

Por André Carneiro, CEO da BBChain*

A tecnologia blockchain está em constante evolução e, além de criptomoedas, NFTs e tokens, essa tecnologia, considerada uma das principais inovações dos últimos anos, vem sendo utilizada para transformar diversos setores e negócios, em diversos segmentos, sendo cada vez mais adotada por empresas e organizações para inúmeras finalidades.

Um grande bônus da ferramenta é que não se limita apenas a empresas privadas, sendo muito importante, também, para o setor público, principalmente no que diz respeito à saúde, instituições de caridade, entre outros. Assim, levando em consideração os inúmeros benefícios do blockchain, diversas empresas já estão investindo na implementação do recurso, permitindo um retorno qualitativo e financeiro para os negócios em diferentes segmentos.

Veja alguns exemplos de setores beneficiados pela tecnologia:

Sistema financeiro

Neste segmento, o blockchain possui uma abordagem inovadora para realizar transações financeiras de forma descentralizada, segura e eficiente. Ele elimina intermediários, reduz custos, acelera transações e oferece maior transparência e segurança.

Com aplicações em remessas internacionais com taxas reduzidas, microtransações e pagamentos ponto a ponto. Além disso, os contratos se tornam mais inteligentes para automatizar e garantir o cumprimento de acordos. Assim, esse sistema tem o potencial de transformar a maneira como realizamos transações em diferentes setores.

Setor imobiliário

O registro de propriedades e controles imobiliários seguros e imutáveis são beneficiados pela ferramenta, facilitando transações de imóveis, eliminando intermediários e reduzindo custos. A tokenização de propriedades permite o investimento fracionado em imóveis, além de auxiliar nas demandas dos cartórios na oficialização de compra e venda de imóveis.

Saúde

O segmento de saúde manuseia dados extremamente pessoais e, muitas vezes, delicados. Assim, é um dos mais preocupantes quando o assunto é armazenamento seguro. Dessa forma, o blockchain permite o compartilhamento de registros médicos eletrônicos, tal como cruzamento de informações, de forma privada, segura e rápida. Além disso, a tecnologia ainda permite a rastreabilidade de medicamentos e dispositivos médicos necessários para procedimentos, garantindo maior segurança a todas as etapas.

Logística

O segmento de logística também é beneficiado através do rastreamento de produtos, da colheita da matéria-prima, até ao longo da cadeia produtiva e de distribuição. Para empresas do segmento, tal como para indústrias, a tecnologia aumenta a transparência, identificação e acompanhamento até o produto final, tendo um maior controle qualitativo e de origem, combatendo a falsificação.

Filantropia

Organizações sem fins lucrativos e projetos de filantropia podem usar o blockchain para rastrear doações e garantir que os fundos sejam utilizados de forma transparente e eficiente, aumentando a confiança dos doadores.

Comércio internacional e alfândegas

No comércio internacional, o rastreamento através da tecnologia blockchain pode simplificar os processos alfandegários, reduzindo a burocracia e acelerando a liberação de mercadorias nas fronteiras

Voto eletrônico e mercado promocional

Em sistemas de votação eletrônica, a rastreabilidade no blockchain pode garantir a integridade e a contagem precisa dos votos, tornando o processo eleitoral mais seguro e confiável, com exatamente o mesmo princípio pode ser usado em concursos e sorteios promocionais trazendo para o consumidor final confiança na participação de promoções de marcas e produtos fortalecendo a reputação dessas marcas.

Criação artística e propriedades intelectuais

No setor de propriedades intelectuais e gestão de ativos digitais, o blockchain pode ajudar a rastrear a propriedade e o histórico de licenciamento de obras criativas, evitando violações de direitos autorais e garantindo a remuneração justa para os criadores.

Esporte

Academias e consumidores estão cada vez mais preocupados com a autenticidade e a proveniência de instrutores na área devido ao grande número de falsos profissionais com graduação e diplomas aparentemente autênticos. Com a tecnologia blockchain, é possível rastrear todo o histórico de um profissional, acompanhando toda sua graduação, histórico de faixas, etc em qualquer parte do mundo, dificultando a falsidade ideológica garantindo que não haja falsificações e proporcionando maior confiança a todos envolvidos.

Com isso, podemos perceber que a tecnologia blockchain oferece uma série de benefícios e soluções inovadoras para diversos setores. Seu uso vai ser cada vez mais constante e suas características - descentralização e imutabilidade, tal como contratos inteligentes, criptografia de chave pública e registro distribuído - permitirão que ela venha a crescer e evoluir ainda mais.

André Carneiro é CEO e fundador da BBChain, empresa brasileira especializada em soluções blockchain

