Universidade de Stanford vai devolver US$ 5,5 milhões recebidos em doações da FTX

A Universidade de Stanford, com sede na Califórnia, disse que planeja devolver todos os fundos que recebeu da agora extinta exchange de criptomoedas FTX, de acordo com uma reportagem da Bloomberg.

A Universidade de Stanford recebeu um total de US$ 5,5 milhões em doações de entidades relacionadas à FTX entre novembro de 2021 e maio de 2022. Em uma declaração por e-mail em 19 de setembro, um porta-voz da universidade disse:

"Temos discutido com os advogados dos devedores da FTX formas para devolver estas doações e vamos devolver os fundos em sua totalidade."

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

A declaração de Stanford esclareceu que "recebeu presentes da Fundação FTX e de empresas relacionadas à FTX, em grande parte para pesquisa e prevenção da pandemia do coronavírus."

Ambos os pais de Sam "SBF" Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, Alan Bankman e Barbara Fried, são acadêmicos de direito que lecionaram na Faculdade de Direito de Stanford.

A renúncia de Stanford ao apoio monetário da FTX ocorre no momento em que os pais de SBF foram acusados de roubar milhões da exchange de criptomoedas.

Os devedores da FTX abriram um processo em 18 de setembro contra os dois, alegando que eles se apropriaram indevidamente de fundos por meio de seu envolvimento com a exchange para "enriquecer, direta e indiretamente, em milhões de dólares", de acordo com a denúncia apresentada no tribunal. Bankman foi acusado de ter sido um "executivo de fato" no FTX Group.

A Universidade de Stanford, com sede na Califórnia, disse que planeja devolver todos os fundos que recebeu da agora extinta exchange de criptomoedas FTX, de acordo com uma reportagem da Bloomberg.

A Universidade de Stanford recebeu um total de US$ 5,5 milhões em doações de entidades relacionadas à FTX entre novembro de 2021 e maio de 2022. Em uma declaração por e-mail em 19 de setembro, um porta-voz da universidade disse:

"Temos discutido com os advogados dos devedores da FTX formas para devolver estas doações e vamos devolver os fundos em sua totalidade."

A declaração de Stanford esclareceu que "recebeu presentes da Fundação FTX e de empresas relacionadas à FTX, em grande parte para pesquisa e prevenção da pandemia do coronavírus."

Ambos os pais de Sam "SBF" Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, Alan Bankman e Barbara Fried, são acadêmicos de direito que lecionaram na Faculdade de Direito de Stanford.

A renúncia de Stanford ao apoio monetário da FTX ocorre no momento em que os pais de SBF foram acusados de roubar milhões da exchange de criptomoedas.

Os devedores da FTX abriram um processo em 18 de setembro contra os dois, alegando que eles se apropriaram indevidamente de fundos por meio de seu envolvimento com a exchange para "enriquecer, direta e indiretamente, em milhões de dólares", de acordo com a denúncia apresentada no tribunal. Bankman foi acusado de ter sido um "executivo de fato" no FTX Group.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok