Universal Music compra Bored Ape que será empresário de banda no metaverso

O Universal Music Group, um dos maiores conglomerados de entretimento do mundo, com artistas como Adele e Elton John, anunciou a aquisição de um NFT da Bored Ape Yacht Club por US$ 360 mil dólares, ou 125 ETH. O macaco #5537 vai servir como empresário da banda de NFTs Kingship, formada somente por Bored e Mutant Apes.

Em comunicado de impresa, a 10:22PM, gravadora digital da Universal, disse que o Manager Noët All, nome do personagem, vai servir como líder para a banda anunciada no final de 2021, formada por três Bored Apes e um Mutant Ape. Os NFTs da Mutant Ape Yacht Club são formados através da mutação de Bored Apes, e por isso possuem características diferentes.

O plano é que o grupo lance músicas e faça shows virtuais no metaverso. Segundo Celine Joshua, fundadora da 10:22PM, o objetivo do selo é “alongar os conceitos de inovação na indústria musical”.

“Assim como faríamos com qualquer artista, meu time e eu vamos trabalhar com a Kingship para desenvolver seu som e sua visão”, completou Joshua.

A indústria musical vê o metaverso como um de seus principais objetivos para o futuro. A Warner Music, outro conglomerado, que conta com artistas como Iron Maiden e Dua Lipa, adquiriu em janeiro um terreno no mundo virtual The Sandbox. Segundo a empresa, o espaço servirá para “shows e experiências musicais” com os artistas assinados.

