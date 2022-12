Unicef aposta em NFTs e metaverso para financiar ensino de jovens sobre tecnologia

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) anunciou nesta quinta-feira, 22, o lançamento de uma iniciativa em parceria com o metaverso Upland para capacitar milhares de jovens brasileiros para a nova fase da internet, que engloba blockchain, criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs).

O metaverso Upland se destaca no mapeamento do mundo real, que já inclui uma versão digital da cidade do Rio de Janeiro em blockchain. Por lá, serão instaladas duas fábricas com a marca da UNICEF para produzir itens de decoração natalina, como gnomos de natal em NFT que poderão ser utilizados para decorar propriedades digitais na plataforma.

Como parte deste lançamento, a Upland comercializará os artigos digitais na forma de NFTs para seus 4 milhões de usuários. Parte do lucro será revertido diretamente para o UNICEF, enquanto outra parte irá para o programa educacional da instituição no Brasil.

Segundo um comunicado, experiências gamificadas “são uma maneira divertida para engajar o público” e arrecadar fundos para apoiar causas importantes. Os itens mencionados poderão ser comprados no showroom da UNICEF que está localizado na versão digital da capital carioca.

O objetivo é educar milhares de brasileiros entre 18 e 24 anos sobre o que é a Web3, termo utilizado para se referir ao que ficou conhecido como a “nova fase da internet”. Em ascensão, o tema pode capacitar profissionais e empreendedores para iniciativas e projetos disruptivos.

Dessa forma, estas pessoas poderão, além de usufruir do conhecimento adquirido, suprir uma necessidade urgente por educação, treinamento e oportunidades de emprego entre jovens.

“Nos últimos quatro anos, vimos milhares de histórias de nossos usuários alcançando sucesso financeiro por causa de seu conhecimento em Web3”, afirmou Idan Zuckerman, cofundador e co-CEO da Upland.

“Em parceria com o UNICEF Brasil, estamos entusiasmados em criar uma oportunidade para os jovens aprenderem a criar as mesmas oportunidades para si, através de uma experiência web3, que oferece diversão, inovação, empreendedorismo e senso de comunidade, além de um programa educacional, no mundo real, para apoiá-los em primeira mão”, acrescentou.

