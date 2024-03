UNI: criptomoeda de DeFi atinge máxima de 2 anos com propostas inovadoras

A UNI, criptomoeda nativa da corretora descentralizada (DEX) Uniswap, subiu 46% e chegou a ser negociado acima de US$ 17, níveis vistos pela última vez em janeiro de 2022 antes do começo do "inverno cripto", período em que a cotação de todas as principais criptos despencou.

A performance da UNI foi acompanhado por um salto de 120% no volume de negociação nas últimas 24 horas, que chegou a US$ 1,18 bilhão. Sua capitalização de mercado aumentou 44% nos últimos sete dias, atingindo a marca de US$ 9,4 bilhões, tornando-a a 16ª maior criptomoeda por capitalização de mercado.

A ascensão da UNI seguiu-se a uma proposta da Uniswap Foundation para atualizar a governança do protocolo com o objetivo de aumentar o envolvimento da comunidade através do compartilhamento de taxas de negociação recolhidas pela exchange descentralizada. A atualização se concentra especialmente na distribuição das taxas do protocolo aos detentores do token UNI.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, UNI e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

A Uniswap Foundation anunciou a proposta em um postagem divulgada em 23 de fevereiro no X, dizendo que a "atualização recompensaria os detentores de UNI que delegaram e fizeram staking de seus tokens."

Os membros da comunidade da Uniswap receberam bem a proposta, pois ela aprimora a estrutura de governança do protocolo, proporcionando aos detentores de tokens UNI uma participação mais direta sobre o sucesso da DEX.

A votação da proposta teve início em 1º de março e permanecerá aberta até 7 de março.

De acordo com a Uniswap Foundation, a proposta recebeu um apoio significativo da comunidade. Até as 23h (horário de Brasília), a proposta de atualização tinha 100% de aprovação de 55 milhões de UNI.

Alta demanda por UNI

Dados da plataforma de análise de blockchain Lookonchain mostram que uma baleia acumulou mais de US$ 12,5 milhões em tokens UNI nas 48 horas anteriores.

Mais dados do Token Terminal mostram um aumento na atividade da Uniswap. De acordo com o gráfico abaixo, o número de usuários diários aumentou de cerca de 75 mil em outubro de 2023 para 168.106 em 2 de março.

Isso indica uma adoção crescente do ecossistema Uniswap, o que aumenta a demanda por tokens UNI.

Preço da UNI atinge máxima de 26 meses

A UNI saltou mais de 143% a partir de uma mínima de US$ 7 em 23 de fevereiro para atingir uma alta intradiária de US$ 17,03 em 6 de março, de acordo com dados da Cointelegraph Markets Pro e da TradingView.

O índice de força relativa (RSI) estava voltado para cima, e a força do preço em 87 valida a dominância dos compradores.

Esses compradores tentarão empurrar o UNI para cima para testar novamente a máxima de US$ 17 antes de tentar enfrentar a resistência psicológica de US$ 20.

Por outro lado, o RSI mostrou condições de sobrecompra para o UNI, sugerindo uma possível reversão de tendência, o que pode pôr fim à alta do token.

No momento, a UNI recua mais de 8% para US$ 14,77, de acordo com dados do CoinMarketCap.

