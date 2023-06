Um token “vinculado à sua alma”: Louis Vuitton aposta em tendência com NFTs

A Louis Vuitton anunciou recentemente o lançamento de mais uma coleção de tokens não fungíveis (NFTs). Com direito à brindes e experiências exclusivas, a novidade é que eles serão “vinculados à alma” do comprador. Ou seja, não poderão ser vendidos depois.

Chamada de Via Treasure Trunks, a coleção consiste em centenas de baús da marca de luxo que darão acesso aos brindes e experiências. Também haverá uma versão física do baú. A coleção faz parte de um projeto maior da Louis Vuitton, chamado “Via”, palavra em latim para estrada.

A partir de 8 de junho, os clientes interessados poderão se inscrever para comprar os itens que abordam o conceito “figital”, unindo o físico e o digital. Caso sejam selecionados, eles poderão comprá-los a partir de 16 de junho por US$ 39 mil a US$ 42 mil. No entanto, apenas clientes dos Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Japão e Austrália terão acesso no momento.

Brindes e experiências

Como parte do roteiro de utilidade do token, os titulares receberão uma réplica física de seu Baú do Tesouro digital, que também desbloqueará o acesso aos próximos produtos Louis Vuitton e eventos imersivos. De acordo com um comunicado de imprensa, a marca planeja lançar produtos e experiências limitadas “em intervalos regulares” ao longo do ano.

Segundo a Vogue Business, os donos dos NFTs da Via Treasure Trunks também poderão comprar chaves digitais que dão acesso às futuras coleções de itens físicos da Louis Vuitton. Apesar dos NFTs em questão serem “vinculados à alma” e não poderem ser vendidos, os itens que o cliente tiver acesso posteriormente poderão ser vendidos no mercado secundário.

Esta não é a primeira iniciativa da Louis Vuitton e nem das marcas de luxo no universo blockchain. Desde 2019, a marca pertencente ao grupo LVMH estuda a tecnologia e inclusive já lançou outras coleções de NFTs. Em conjunto com outras marcas de luxo como Prada e Cartier, a Louis Vuitton também formou o Aura Blockchain Consortium, a fim de evitar a falsificação.

