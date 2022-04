Um quinto das empresas em El Salvador agora aceita Bitcoin, diz estudo

Meses após o bitcoin (BTC) se tornar moeda legal em El Salvador, um estudo realizado pelo Escritório Nacional de Pesquisa Econômica (NBER) mostra que 20% das empresas começaram a aceitar o BTC como método de pagamento.

O estudo, entrevistando adultos de 1.800 famílias em El Salvador, teve como objetivo medir a adoção do BTC no país após a aprovação da Lei do bitcoin. Os pesquisadores descobriram que o BTC está ganhando terreno em comparação com outros métodos de pagamento.

De acordo com o relatório, os usuários que baixaram a Chivo Wallet, apoiada pelo governo, “diminuíram o uso de dinheiro em 10%, enquanto o uso líquido de cartões de débito foi reduzido em 11%”.

Além disso, como a Lei do bitcoin em El Salvador exige que os agentes econômicos aceitem o BTC, o estudo também questionou os participantes da pesquisa que se identificaram como proprietários de empresas e funcionários familiarizados com os métodos de pagamento da empresa.

Dentro desse grupo demográfico, 20% afirmaram que sua empresa ou local de trabalho aceita BTC, enquanto apenas 25% aceitam cartões de crédito e débito. Além disso, o estudo observou que “11,4% das empresas têm vendas positivas em Bitcoin”.

Os pesquisadores também descobriram que 71% das vendas de BTC são convertidas principalmente em dólares e depois retiradas. Além disso, 17% das vendas são convertidas em dólares e mantidas na carteira Chivo. Enquanto isso, 12% mantiveram seu BTC dentro do aplicativo Chivo.

Depois que a Lei do bitcoin foi promulgada, um casal italiano tentou circular por El Salvador por 45 dias usando apenas BTC como meio de pagamento. O casal descobriu que muitos lugares como McDonald’s e Starbucks já aceitam Bitcoin. No entanto, eles também enfrentaram fornecedores que não estavam familiarizados com a criptomoeda.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok