Um quinto da taxa de hash do bitcoin é controlado por empresas listadas

Uma pesquisa recente mostrou que quase um quinto da participação total da taxa de hash do Bitcoin (BTC) agora pertence a empresas de mineração de capital aberto.

O relatório, publicado pela Arcane Research, detalha que as empresas de mineração de Bitcoin listadas publicamente agora respondem por 19% da taxa total de hash do Bitcoin, crescendo consideravelmente de apenas 3% Janeiro de 2021.

O termo taxa de hash refere-se ao poder total de computação usado pelos hardwares de uma mineradora para confirmar uma transação. Uma taxa de hash mais alta garante maior proteção contra ataques de gastos duplos, que é o processo de reverter as transações do BTC na blockchain, contribuindo com pelo menos 51% da taxa de hash do BTC.

Embora houvesse apenas um pequeno número de empresas de mineração públicas no início do ano passado, agora há um total de 26 empresas públicas diferentes envolvidas na mineração de Bitcoin, um aumento impulsionado pelo crescente número de empresas de mineração abrindo capital.

O relatório sugere que o crescimento no número de empresas de mineração públicas foi impulsionado por empresas públicas com maior acesso ao capital, o que lhes permite expandir suas fazendas de mineração mais rapidamente do que seus concorrentes privados.

Atualmente, 44,95% da taxa de hash global emerge de mineradores norte-americanos, de acordo com os dados mais recentes do índice de consumo de eletricidade Cambridge Bitcoin. Com os enormes aumentos projetados na taxa de hash alvo entre os mineradores de Bitcoin negociados publicamente, espera-se que esse número aumente, o que significa que a rede Bitcoin se tornará gradualmente mais centralizada ao longo do tempo.

A taxa de mineração de Bitcoin cresceu substancialmente nos últimos anos, com a taxa de hash do criptoativo atingindo um novo recorde histórico de 248,11 exahashes por segundo (EH/s) em 18 de fevereiro. Atualmente, a taxa de hash da rede está em 213,16 EH/s, aproximadamente duzentos e treze quintilhões de hashes por segundo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok