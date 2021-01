Um HD com 280 milhões de dólares em bitcoin está perdido em um lixão no Reino Unido

Um HD com 7.500 bitcoins – cerca de US$ 280 milhões considerando o valor da moeda hoje – está perdido em um lixão no Reino Unido. Em 2013, o britânico James Howells acidentalmente jogou fora seu disco rígido com a carteira digital contendo os valores.

Agora Howells, um engenheiro de TI de 35 anos, está oferecendo 25% da sua fortuna perdida para a prefeitura de Newport, no País de Gales, deixa-lo escavar o aterro onde ele acredita que o disco rígido foi descartado.

Howells havia minerado o bitcoin ao longo de quatro anos, quando as criptomoedas ainda estavam em sua infância e valiam pouco. O britânico jogou o disco rígido fora entre junho e agosto de 2013, acreditando que fez o backup dos arquivos de que precisava.

Em entrevista a BCC News em 2017, ele disse que percebeu o erro pela primeira vez quando o preço do bitcoin disparou de US$ 150 para US$ 1.000 e sua carteira valeria na época cerca de US$ 6 milhões.

Depois de tentativas frustadas, o quase milionário acreditou que não acharia mais o seu HD, mas agora ele surgiu com uma nova estratégia. “O plano seria cavar uma área específica do aterro sanitário com base em um sistema de referência de rede e recuperar o disco rígido enquanto obedeço a todos os padrões ambientais e de segurança. Depois o HD seria seria levado para especialistas em recuperação de dados que podem reconstruí-la do zero com novas peças e tentar recuperar os dados de que preciso para acessar os bitcoins“, explicou em entrevista recente a CNN.

Apesar do plano, a prefeitura de Newport disse em nota enviada a CNN que não seria possível atender ao pedido de Howells. “O município disse ao Sr. Howells em várias ocasiões que a escavação não é possível e que a escavação causaria um enorme impacto ambiental na área. O custo de escavar o aterro sanitário, armazenar e tratar os resíduos pode chegar a milhões de libras – sem qualquer garantia de encontrá-lo ou ainda estar em funcionamento.”

Howells não está, pelo menos, sozinho em sua desgraça. Segundo reportagem do jornal New York Times os Bitcoins em carteiras perdidas representam cerca de 20% dos 18,5 milhões de Bitcoins existentes – no valor total de US$ 140 bilhões.

Wallet Recovery Services, uma empresa que ajuda a recuperar chaves digitais perdidas, disse ao Times que recebeu 70 solicitações por dia de usuários que tentam acessar suas carteiras digitais – um número três vezes maior do que há um mês.