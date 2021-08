Um dos principais eventos de arte do Brasil, ArtRio terá NFTs pela 1ª vez

Pela primeira vez em suas 11 edições, o ArtRio, um dos principais eventos de arte da América Latina, terá um estande dedicado à criptoarte, em um espaço da Metaverse Agency, galeria brasileira focada em arte digital, que terá monitores exibindo obras de artistas nacionais e internacionais.

Entre os artistas escolhidos, estão os precursores da criptoarte no Brasil, como Vamoss e Monica Rizzolli, além de Rejane Cantoni, referência em arte e tecnologia e criadora da primeira instalação brasileira em NFT.

Além disso, entre os artistas internacionais estão o alemão Mario Klingemann, conhecido por seu trabalho envolvendo redes neurais, código e algoritmos, e o espanhol Javier Arréz, pioneiro em criptoarte e ganhador da Bienal de Arte de Londres, entre outros.

A Metaverse Agency é a primeira agência e galeria de arte brasileira focada no segmento de arte digital. As obras produzidas são propriedades validadas como “tokens não fungíveis” (NFTs), através de contratos digitais e imutáveis registrados em redes blockchain, que são como banco de dados à prova de violação.

A empresa, além de agenciar criptoartistas, faz consultoria e design de metaversos, que são universos totalmente digitais. De acordo com o seu fundador e CEO, Byron Mendes, “este movimento que está acontecendo com as artes já ocorreu em diversos outros segmentos, onde inovação e tecnologia trazem oportunidades e mudanças”.

A ArtRio acontece entre os dias 8 e 12 de setembro, com edição presencial, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, e também em formato digital, no site da ArtRio.

por Cointelegraph Brasil