Um dos maiores eventos Web3 da América Latina terá 3ª edição em São Paulo; entenda

O TokenNation, antes conhecido como NFT Brasil, está pronto para ser um dos maiores eventos de Web3 da América Latina, trazendo inovação e oportunidades incríveis para o mercado digital. Uma das grandes atrações do evento deste ano é a chance de artistas digitais venderem suas obras e, quem mais se destacar, poderá ver seu valor dobrado por meio de um match oferecido pelos patrocinadores.

Marco Affonseca, fundador do TokenNation, e Ney Neto, organizador do evento estiveram na última edição do podcast do Future of Money. Juntos, eles compartilham os bastidores dessa revolução digital, detalhando o impacto da tokenização no mercado de arte e como a Web3 está transformando o mundo dos criadores de conteúdo e investidores. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

