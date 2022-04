Última chance: sócio do BTG vai te ajudar a ganhar dinheiro com cripto

Nos últimos cinco anos, o bitcoin valorizou quase 5.000%. Na alta do mercado cripto, em 2021, muita gente ganhou quantidades exorbitantes de dinheiro ao investir em ativos pouco conhecidos, cujos preços explodiram ao longo do ano. Mas você sabia que ainda é possível se aproveitar desse mercado para lucrar e, mais do que isso, não é preciso encontrar o "novo bitcoin", ou a criptomoeda desconhecida que vai estourar?

Acertar qual a próxima criptomoeda cujo preço vai se multiplicar por várias vezes é uma missão quase impossível e, para cada acerto, serão certamente vários erros - e isso, claro, quando vier, já que não existe garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Ao mesmo tempo, é possível ter lucros altíssimos neste mercado, investindo nos ativos mais consolidados e seguros do setor: o bitcoin e o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum.

No mercado de derivativos de cripto, em especial com contratos futuros, é possível se beneficiar da alta volatilidade deste setor, garantindo lucros consideráveis em prazos curtos, sem precisar contar com a sorte de achar o "próximo bitcoin" e sem os riscos de investir em ativos poucos conhecidos, de baixa liquidez e futuro incerto.

"A maioria dos cursos e especialistas costumam tentar vender bilhete de loteria, aquela coisa do 'bitcoin já foi, mas tem essa criptomoeda aqui que pode subir sei lá quantos mil por cento'. Pode acontecer isso? Pode, mas a chance é muito pequena. A oportunidade é se aproveitar de um mercado que tem liquidez, de um mercado robusto, e principalmente dos dois ativos que respondem por 60% do volume deste mercado. No mercado futuro você consegue gerar retorno consistente, 24 horas por dia, com spreads menores e menor risco", disse André Portilho, head de Digital Assets do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina.

Portilho, que é um dos maiores especialistas em criptoativos do Brasil, preparou uma série de aulas gratuitas em parceria com o Jefferson Laatus, que tem mais de 20 anos de experiência como trader profissional, para tratar justamente deste setor do mercado cripto e ensinar sobre como gerar renda de forma consistente e significativa com contratos futuros de bitcoin e ether.

Um outro ponto que Portilho ressalta sobre as vantagens do seu método de investimento é que ele oferece liberdade para os investidores: "Como não fecha nunca, funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, esse mercado permite que você escolha quando operar. Mesmo se você tiver outra profissão, for, por exemplo, médico ou dentista, consegue operar quando for melhor para você. Mas, mais do que isso, não é só um mercado que funciona 24 horas, é um mercado global, que tem liquidez 24 horas por dia. Quando é madrugada no Brasil, a liquidez vem de investidores na Ásia, na Austrália, outras partes do mundo. É diferente, por exemplo, do S&P 500, que é negociado o dia todo, mas tem pouquíssima liquidez no 'overnight'", explicou.

Além disso, o mercado de derivativos de criptomoedas também tem uma série de outras vantagens, como a facilidade de alavancagem: "Quem não se alavanca não fica rico", brinca Portilho, ressaltando que é preciso entender como a alavancagem funciona para se aproveitar. "A alavancagem pode maximizar ganhos, mas também prejuízos. Tem riscos e é preciso saber utilizar", completou.

