UBS lança piloto de primeiro fundo tokenizado de renda variável

A UBS, uma das maiores gestoras de ativos do mundo, lançou nesta segunda-feira, 2, um piloto de um fundo tokenizado de renda variável em Singapura. A empresa espera testar as vantagens desse produto de investimento e avançar no mercado do país, que tem apoiado projetos envolvendo criptoativos.

Em um comunicado, a gestora explicou que o fundo será do tipo Variable Capital Company (VCC, na sigla em inglês), um tipo específico de veículo de investimentos de Singapura. Nele, os ativos do fundo são administrados por gerentes permissionados em nome dos investidores.

Segundo a UBS, o novo fundo faz parte de um projeto mais amplo para trazer "vários 'ativos do mundo real'" para o universo blockchain a partir do "Project Guardian" (Projeto Guardião, em tradução livre), uma iniciativa colaborativa no segmento financeiro que está sendo liderado pela Autoridade Monetária de Singapura.

A gestora explicou que o piloto será "controlado", ainda com um escopo limitado. Ele envolverá a tokenização de um fundo mútuo de investimento a partir de um contrato inteligente no blockchain Ethereum, habilitando "diversas atividades, incluindo subscrições e resgates de fundos".

Thomas Kaegi, chefe da UBS Asset Management para Singapura e o Sudeste Asiático destacou que o lançamento é "um marco importante na compreensão da tokenização de fundos, com base na experiência do UBS em tokenização de títulos e produtos estruturados".

"Através desta iniciativa exploratória, trabalharemos com instituições financeiras tradicionais e fintechs que atuam como fornecedores para ajudar a compreender como melhorar a liquidez do mercado e o acesso ao mercado para os clientes", destacou o executivo.

UBS e tokenização

A UBS afirmou ainda que o lançamento do fundo faz parte da sua estratégia global para aplicação da tecnologia de registro distribuído, que está por trás das redes blockchains. A ideia é "aproveitar as redes blockchain públicas e privadas para melhorar a emissão e distribuição de fundos" em diferentes países.

Em novembro de 2022, a gestora também lançou o primeiro título do mundo de renda fixa tokenizado e negociado de forma pública. Desde então, a gestora tem avançado na tokenização de formas de investimento de renda fixa, chegando agora ao mundo dos fundos.

"Após o lançamento bem-sucedido das primeiras transações piloto, a UBS Asset Management procurará executar outros casos de utilização do piloto no âmbito do Project Guardian – trabalhando com um conjunto mais amplo de parceiros e explorando várias estratégias de investimento", destacou o comunicado.

