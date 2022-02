Twitter anuncia uso de ether para pagamento de gorjetas em sua plataforma

Em setembro de 2021, o Twitter habilitou os pagamentos em bitcoin como a primeira opção de pagamento em criptomoeda disponível em seu recurso de gorjetas. Na última quarta-feira, 16, a plataforma de mídia social adicionou uma série de novos serviços de pagamento a essas opções de gorjeta existentes, incluindo ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum.

Have you set up Tips on your profile yet so it's easy for people to show their support?

Yes: Cool, we’ve added Paga, Barter by Flutterwave, Paytm, and the option to add your Ethereum address.

No: What are you waiting for? Here's how: https://t.co/Id5TwTpnCF

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 16, 2022