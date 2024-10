Trump ou Kamala? Com bitcoin acima de US$ 68 mil, investidores se concentram nas eleições dos EUA

Nesta segunda-feira, 28, o bitcoin e as principais criptomoedas são negociadas “no verde” após uma semana relativamente volátil de “sobe e desce” para a maior cripto do mundo. Depois de ter disparado e alimentado expectativas por novas máximas, o bitcoin caiu com a notícia de uma possível investigação sobre USDT nos EUA na última sexta-feira, 25.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 68.970, com alta de 2,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a principal criptomoeda do mercado acumula alta de apenas 1%.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Outras criptomoedas também são negociadas em alta nesta segunda-feira, 28. O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.523, com alta de 2% nas últimas 24 horas.

SOL, AVAX e DOT, entre as 20 maiores do mundo por valor de mercado, subiram 1,3%, 2,7% e 3,6% nas últimas 24 horas, respectivamente.

Quer saber todas as novidades do mercado cripto mas está sem tempo? A newsletter do Future of Money é a solução. Assine!

Foco no resultado das eleições

“A duas semanas das eleições americanas, o cenário econômico calmo indica que o mercado está concentrado neste evento, deixando fatores macroeconômicos e demais narrativas de lado neste momento. Além disso, a queda nos níveis de caixa de gestores de fundos globais indica que a esperada injeção de capital no setor já está em curso”, disse Fábio Plein, diretor regional da Coinbase para as Américas.

“Com relação ao Fed, não há sinais de desvios no caminho de flexibilização, o que indica um provável novo corte na taxa de juros logo após as eleições. Esse movimento e a divulgação de dados trabalhistas na próxima semana poderão ser os próximos fatores direcionadores de mercado após as eleições”, acrescentou o especialista.

Além de um acontecimento importante para a maior economia do mundo no geral, as eleições norte-americanas deste ano se posicionaram como um fator importante para o mercado de criptomoedas. Isso porque Donald Trump, candidato do Partido Republicano, se posicionou como um forte apoiador da classe de ativos digitais.

“Com milhões de investidores cripto nos EUA, o cenário político pode afetar diretamente o preço dos ativos digitais. Na minha opinião, independentemente de quem vencer, o bitcoin tende a se beneficiar: no caso dos republicanos, porque Trump se declara um apoiador do bitcoin como forma de liberdade, assumindo compromisso de facilitar o crescimento do mercado; e se os democratas vencerem, porque historicamente tendem a gerar mais gastos, o que pode impulsionar a inflação — beneficiando ativos escassos como o bitcoin”, disse Israel Buzaym, diretor de comunicação do Bitybank.