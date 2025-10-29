Trump Media entra no mundo das apostas e lança plataforma Truth Predict

A Trump Media, uma das empresas do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, anunciou na última terça-feira, 28, que vai entrar no mundo das apostas. A companhia vai lançar a Truth Predict, uma nova plataforma que permitirá que usuários apostem em diferentes tipos de eventos.

Em um comunicado, a empresa informou que a plataforma de apostas é fruto de uma nova parceria com a corretora de criptomoedas Crypto.com. A princípio, a Truth Predict será disponibilizada apenas para usuários da Truth Social, a plataforma de rede social da companhia.

No anúncio, a Truth Media disse que "por muito tempo, elites globais estiveram controlando fortemente esses mercados [de apostas]. Com a Truth Predict, nós estamos democratizando a informação e empoderando norte-americanos comuns para se aproveitarem da sabedoria da multidão".

"A Truth Predict vai permitir que nossos usuários leais se engajem em mercados preditivos com uma rede de confiança enquanto se aproveitam da nossa plataforma de rede social para fornecer jeitos totalmente únicos para os usuários discutirem e compararem previsões", afirma.

A empresa também ressaltou que pretende usar o seu caixa para impulsionar o projeto ao longo dos próximos meses, mas sem oferecer muitos detalhes. A partir da combinação entre as plataformas de apostas e de redes sociais, ela quer criar um "novo padrão de acesso a plataformas de mercados preditivos".

Segundo o anúncio, usuários poderão usar a Truth Predict para negociar e apostar nos resultados de diferentes tipos de eventos. Entre eles, estarão resultados de eleições e de partidas esportivas, assim como o preço de criptomoedas. Os testes da plataforma começarão em um "futuro próximo".

Apesar da parceria com a corretora Crypto.com, a Truth Media não informou se a nova plataforma vai se basear, ou não, na tecnologia blockchain. O novo projeto reflete um interesse crescente de investidores nos chamados "mercados preditivos", que estão em expansão.

Liderado pelas plataformas Kalshi e Polymarket, o segmento reúne projetos de apostas em diferentes tipos de eventos. Recentemente, a Polymarket foi avaliada em mais de US$ 9 bilhões após uma nova rodada de investimentos. Com o projeto, a Truth Media indica a intenção de rivalizar com os projetos.

